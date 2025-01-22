Соседка полоснула ножом лицо полицейского в Ростове-на-Дону

Posted 22 января, 18:22
Published 22 января, 18:22
Modified 22 января, 18:24
Updated 22 января, 18:24
Известно, что сотрудница МВД находилась дома, когда услышала шум и нецензурную брань из соседней квартиры. Женщина постучала в дверь и попросила 34-летнюю соседку соблюдать тишину, на что в ответ получила удар ножом в лицо.
Раненая сотрудница Отдела полиции №8 Управления МВД России по Ростову-на-Дону вызвала патрульно-постовую службу, которая задержала злоумышленницу. Полиция начала проверку для выяснения всех деталей инцидента.
До этого в донской столице полицейские накрыли подпольный игорный клуб.
Ранее в Ростове-на-Дону мигрант попытался сбежать от полиции во время рейда.