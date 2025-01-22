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Posted 22 января, 18:22

Published 22 января, 18:22

Modified 22 января, 18:24

Updated 22 января, 18:24

Соседка полоснула ножом лицо сотрудника полиции в Ростове-на-Дону

Соседка полоснула ножом лицо полицейского в Ростове-на-Дону

22 января 2025, 18:22
Фото: 1MI. Соседка полоснула ножом лицо сотрудника полиции в Ростове-на-Дону
Жительница Ростова-на-Дону ударила в лицо ножом свою соседку — сотрудницу правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Известно, что сотрудница МВД находилась дома, когда услышала шум и нецензурную брань из соседней квартиры. Женщина постучала в дверь и попросила 34-летнюю соседку соблюдать тишину, на что в ответ получила удар ножом в лицо.

Раненая сотрудница Отдела полиции №8 Управления МВД России по Ростову-на-Дону вызвала патрульно-постовую службу, которая задержала злоумышленницу. Полиция начала проверку для выяснения всех деталей инцидента.

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До этого в донской столице полицейские накрыли подпольный игорный клуб.

Ранее в Ростове-на-Дону мигрант попытался сбежать от полиции во время рейда.

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