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Posted 22 января, 08:55

Published 22 января, 08:55

Modified 22 января, 08:57

Updated 22 января, 08:57

Совфед опроверг получение требования о снятия неприкосновенности с Голубева

Совфед опроверг получение требования о снятия неприкосновенности с Голубева

22 января 2025, 08:55
Фото: council.gov.ru. Совфед опроверг получение требования о снятия неприкосновенности с Голубева
В Совфеде сообщили, что им не поступала представление о снятии неприкосновенности с экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева. Об этом рассказал РБК со ссылкой на главу комитета Вячеслава Тимченко.

Напомним, Голубев покинул кресло губернатора в ноябре 2024-го. Заняв должность сенатора, он получил уголовную неприкосновенность. Однако на днях распространились сведения о том, что Голубев может стать фигурантом дела, связанного с денежными махинациями при строительстве дороги Западная хорда.

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Позже в СМИ появилась информация, что генпрокуратура якобы обратилась в Совфед с просьбой лишить экс-главу региона неприкосновенности. РБК со ссылкой на Вячеслава Тимченко пишет, что Совфед опроверг эти сведения.

Также сообщается, что в приемной Голубева в Совете Федерации отказались от комментариев по этому поводу.

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