Совфед опроверг получение требования о снятия неприкосновенности с Голубева

Posted 22 января, 08:55
Published 22 января, 08:55
Modified 22 января, 08:57
Updated 22 января, 08:57
Напомним, Голубев покинул кресло губернатора в ноябре 2024-го. Заняв должность сенатора, он получил уголовную неприкосновенность. Однако на днях распространились сведения о том, что Голубев может стать фигурантом дела, связанного с денежными махинациями при строительстве дороги Западная хорда.
Позже в СМИ появилась информация, что генпрокуратура якобы обратилась в Совфед с просьбой лишить экс-главу региона неприкосновенности. РБК со ссылкой на Вячеслава Тимченко пишет, что Совфед опроверг эти сведения.
Также сообщается, что в приемной Голубева в Совете Федерации отказались от комментариев по этому поводу.