Стало известно, кому в Ростовской области готовы платить больше 150 тысяч рублей

Posted 22 января, 12:48
Published 22 января, 12:48
Modified 22 января, 12:52
Updated 22 января, 12:52
Согласно данным hh.ru, лидером топа высокооплачиваемых профессий оказался коммерческий директор (медианная зарплата — 200 тысяч рублей). Немного меньше — 175 тысяч рублей — готовы платить работодатели генеральному и исполнительному директорам. В список также вошел руководитель группы разработки. Специалистам в этой сфере готовы платить 170 тысяч рублей.
Аналитики выяснили, что в России в тройке самых «дорогих» оказались DevOps-инженеры. Им готовы платить в среднем 249 тысяч рублей по стране, а в Ростовской области — 150 тысяч. Столько же могут получать регионе финансовый и технический директоры.
Среди профессий, в основе которых лежит ручной труд, на самые высокие доходы в Ростовской области могут претендовать геодезисты. Это — 142 тысячи рублей. В список также попали руководитель строительного проекта, сварщик, токарь, фрезеровщик, прораб, PR-директор и курьер.
Наиболее низкие зарплаты в 2024 году зафиксировали у дворников и уборщиков (30 и 33 тысячи рублей соответственно).