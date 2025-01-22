Стало известно, кому в Ростовской области готовы платить больше 150 тысяч рублей

Аналитики выяснили, что в России в тройке самых «дорогих» оказались DevOps-инженеры. Им готовы платить в среднем 249 тысяч рублей по стране, а в Ростовской области — 150 тысяч. Столько же могут получать регионе финансовый и технический директоры.