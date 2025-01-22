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Posted 22 января, 12:48

Published 22 января, 12:48

Modified 22 января, 12:52

Updated 22 января, 12:52

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Ростовской области

Стало известно, кому в Ростовской области готовы платить больше 150 тысяч рублей

22 января 2025, 12:48
Фото: 1MI. Названы самые высокооплачиваемые профессии в Ростовской области

Зарплаты директоров в Ростовской области выросли до 200 тысяч рублей

Названы специалисты, которым работодатели готовы были платить самые высокие зарплаты в 2024 году. Подробнее об этом рассказали аналитики.

Согласно данным hh.ru, лидером топа высокооплачиваемых профессий оказался коммерческий директор (медианная зарплата — 200 тысяч рублей). Немного меньше — 175 тысяч рублей — готовы платить работодатели генеральному и исполнительному директорам. В список также вошел руководитель группы разработки. Специалистам в этой сфере готовы платить 170 тысяч рублей.

Аналитики выяснили, что в России в тройке самых «дорогих» оказались DevOps-инженеры. Им готовы платить в среднем 249 тысяч рублей по стране, а в Ростовской области — 150 тысяч. Столько же могут получать регионе финансовый и технический директоры.

Среди профессий, в основе которых лежит ручной труд, на самые высокие доходы в Ростовской области могут претендовать геодезисты. Это — 142 тысячи рублей. В список также попали руководитель строительного проекта, сварщик, токарь, фрезеровщик, прораб, PR-директор и курьер.

Наиболее низкие зарплаты в 2024 году зафиксировали у дворников и уборщиков (30 и 33 тысячи рублей соответственно).

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Ранее стало известно о том, на что увеличился спрос на вторичном рынке Ростова.

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