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Posted 22 января, 06:36

Published 22 января, 06:36

Modified 22 января, 06:38

Updated 22 января, 06:38

Школьник скончался от угарного газа в собственном доме в Ростовской области

Тело погибшего школьника нашли в жилом доме в Ростовской области

22 января 2025, 06:36
Фото: СУ СКР по Ростовской области. Школьник скончался от угарного газа в собственном доме в Ростовской области

Школьник скончался от угарного газа в собственном доме в Ростовской области

В городе Гуково нашли труп 12-летнего подростка. По информации регионального Следкома, причиной смерти стало отравление угарным газом.

О смерти стало известно 21 января. Накануне тело обнаружили в доме, где он проживал. Вероятно, родственники первыми увидели жуткую находку. Они же вызвали экстренные службы.

Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть ребенка. Обстоятельства его гибели выяснят правоохранители. Пока что известно лишь то, что смерть наступила от отравления угарным газом.

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Фото: СУ СКР по Ростовской области
— По предварительным данным, смерть мальчика наступила от отравления окисью углерода в результате эксплуатации печи, — уточнили в следственном комитете.

Ранее подросток погиб под колесами грузовика в Ростове на Северном. 13-летний мальчик выехал на самокате на дорогу, прямо под колеса большегруза.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Отравление#Гуково#Смерть#Следственный комитет#Школьник#Угарный газ#Происшествия
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