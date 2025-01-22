У «Почты России» появился онлайн-сервис по управлению доставкой пенсий и пособий

Стоит отметить, что этот проект имеет большое значение, поскольку пенсионеров цифровизация затронула в наименьшей степени. Ранее считалось, что пожилые люди плохо ориентируются в новом виртуальном мире. Однако на сегодняшний день большинство пенсионеров уже освоили цифровые сервисы. Запущенный «Почтой России» сервис также важен в социальном плане, поскольку упрощает жизнь маломобильным гражданам, которых среди пенсионеров немалое количество. Благодаря этому сервису малоподвижным россиянам не нужно выходить из дома для оформления заявки на повторную доставку пенсий и пособий. Кроме того, получатели могут в режиме онлайн изменить почтовое отделение для получения пенсий и социальных выплат на срок до трех месяцев, но только в пределах своего региона проживания. Получение выплат в таких случаях предусмотрено только в почтовом отделении.