rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 18:57

Published 22 января, 18:57

Modified 22 января, 18:57

Updated 22 января, 18:57

У «Почты России» появился онлайн-сервис по управлению доставкой пенсий и пособий

У «Почты России» появился онлайн-сервис по управлению доставкой пенсий и пособий

22 января 2025, 18:57
В рамках цифровизации в России был запущен новый проект для пенсионеров — одной из наиболее уязвимых категорий населения. Теперь пожилые граждане могут контролировать выплату пенсий наличными дистанционно. Сервис доступен в специальном разделе на сайте «Почты России».

Здесь пользователи могут получать сведения о своих пенсиях и социальных выплатах, а также о датах и способах их получения.

Стоит отметить, что этот проект имеет большое значение, поскольку пенсионеров цифровизация затронула в наименьшей степени. Ранее считалось, что пожилые люди плохо ориентируются в новом виртуальном мире. Однако на сегодняшний день большинство пенсионеров уже освоили цифровые сервисы. Запущенный «Почтой России» сервис также важен в социальном плане, поскольку упрощает жизнь маломобильным гражданам, которых среди пенсионеров немалое количество. Благодаря этому сервису малоподвижным россиянам не нужно выходить из дома для оформления заявки на повторную доставку пенсий и пособий. Кроме того, получатели могут в режиме онлайн изменить почтовое отделение для получения пенсий и социальных выплат на срок до трех месяцев, но только в пределах своего региона проживания. Получение выплат в таких случаях предусмотрено только в почтовом отделении.

Как подчеркнул Антон Нечаев, директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России», возможность управлять доставкой пенсий и социальных выплат является частью работы компании по расширению цифровых сервисов.

Напомним, что в 2023 году «Почта России» внедрила внутреннюю информационную систему, дающую возможность контролировать доставку пенсий и социальных выплат. Эта система в онлайн-режиме позволяет проверять визиты почтовых сотрудников, их имена и результаты доставки. В случае отсутствия получателя дома предусмотрен повторный визит почтальона. Все эти действия отслеживаются компанией.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика