У «Почты России» появился онлайн-сервис по управлению доставкой пенсий и пособий

Posted 22 января, 18:57
Published 22 января, 18:57
Modified 22 января, 18:57
Updated 22 января, 18:57
Здесь пользователи могут получать сведения о своих пенсиях и социальных выплатах, а также о датах и способах их получения.
Стоит отметить, что этот проект имеет большое значение, поскольку пенсионеров цифровизация затронула в наименьшей степени. Ранее считалось, что пожилые люди плохо ориентируются в новом виртуальном мире. Однако на сегодняшний день большинство пенсионеров уже освоили цифровые сервисы. Запущенный «Почтой России» сервис также важен в социальном плане, поскольку упрощает жизнь маломобильным гражданам, которых среди пенсионеров немалое количество. Благодаря этому сервису малоподвижным россиянам не нужно выходить из дома для оформления заявки на повторную доставку пенсий и пособий. Кроме того, получатели могут в режиме онлайн изменить почтовое отделение для получения пенсий и социальных выплат на срок до трех месяцев, но только в пределах своего региона проживания. Получение выплат в таких случаях предусмотрено только в почтовом отделении.
Как подчеркнул Антон Нечаев, директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России», возможность управлять доставкой пенсий и социальных выплат является частью работы компании по расширению цифровых сервисов.
Напомним, что в 2023 году «Почта России» внедрила внутреннюю информационную систему, дающую возможность контролировать доставку пенсий и социальных выплат. Эта система в онлайн-режиме позволяет проверять визиты почтовых сотрудников, их имена и результаты доставки. В случае отсутствия получателя дома предусмотрен повторный визит почтальона. Все эти действия отслеживаются компанией.