Уровень воды в Дону упал ниже неблагоприятных отметок в Ростовской области

Posted 22 января, 15:25
Published 22 января, 15:25
Modified 22 января, 15:27
Updated 22 января, 15:27
В среду, 22 января, эксперты зафиксировали понижение уровня воды в реке Дон на участке от Аксая до Азова. Показатели опустились ниже неблагоприятных отметок. Подобная гидрологическая обстановка на реке продержится до конца суток 23 января.
Вероятно, уровень воды упал из-за сильного ветра, который бушует в Ростовской области. Однако других опасных явлений на местных водоемах не ожидается.
До этого RostovGazeta рассказала о том, что ветер в Ростовской области усилился до штормового. Согласно прогнозу, скорость порывов может достигать 18 метров в секунду.