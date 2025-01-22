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Posted 22 января, 15:25

Published 22 января, 15:25

Modified 22 января, 15:27

Updated 22 января, 15:27

Уровень воды в реке Дон опустилось ниже неблагоприятных отметок в Ростовской области

Уровень воды в Дону упал ниже неблагоприятных отметок в Ростовской области

22 января 2025, 15:25
Фото: 1MI. Уровень воды в реке Дон опустилось ниже неблагоприятных отметок в Ростовской области
На территории Ростовской области упал уровень воды в Дону. Речь идет об устье реки, сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В среду, 22 января, эксперты зафиксировали понижение уровня воды в реке Дон на участке от Аксая до Азова. Показатели опустились ниже неблагоприятных отметок. Подобная гидрологическая обстановка на реке продержится до конца суток 23 января.

Вероятно, уровень воды упал из-за сильного ветра, который бушует в Ростовской области. Однако других опасных явлений на местных водоемах не ожидается.

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До этого RostovGazeta рассказала о том, что ветер в Ростовской области усилился до штормового. Согласно прогнозу, скорость порывов может достигать 18 метров в секунду.

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