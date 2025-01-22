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Posted 22 января, 12:32

Published 22 января, 12:32

Modified 22 января, 12:40

Updated 22 января, 12:40

В Ростове мигрант попытался сбежать от полиции во время рейда

В Ростове мигрант попытался сбежать от полиции во время рейда

22 января 2025, 12:32
Фото: МВД по Ростовской области. В Ростове мигрант попытался сбежать от полиции во время рейда
В Первомайском районе Ростова полицейские провели рейд, чтобы выявить нелегальных мигрантов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что рейды провели в местных заведениях общепита. В итоге к ответственности привлекли четырех мигрантов, которые нарушили режим пребывания в России.

Кроме того, правоохранители поймали двух иностранцев, предоставивших поддельные документы о постановке на миграционный учёт.

Сообщается, что во время проверок один из мигрантов отказался предоставить документы и попытался убежать. Его привлекли к ответственности за неподчинение полицейским.

Еще 16 гражданам выдали повестки о постановке на учет в военкомате.

В Ростовской области водительские права части мигрантов станут недействительными
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Ранее стало известно, что в регионе водительские права части иностранцев станут недействительными.

До этого донские правоохранители поймали организаторов фиктивных браков с мигрантами.

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