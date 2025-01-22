В Ростове мигрант попытался сбежать от полиции во время рейда

Posted 22 января, 12:32
Published 22 января, 12:32
Modified 22 января, 12:40
Updated 22 января, 12:40
Уточняется, что рейды провели в местных заведениях общепита. В итоге к ответственности привлекли четырех мигрантов, которые нарушили режим пребывания в России.
Кроме того, правоохранители поймали двух иностранцев, предоставивших поддельные документы о постановке на миграционный учёт.
Сообщается, что во время проверок один из мигрантов отказался предоставить документы и попытался убежать. Его привлекли к ответственности за неподчинение полицейским.
Еще 16 гражданам выдали повестки о постановке на учет в военкомате.
Ранее стало известно, что в регионе водительские права части иностранцев станут недействительными.
До этого донские правоохранители поймали организаторов фиктивных браков с мигрантами.