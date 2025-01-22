В Ростове-на-Дону газифицирована котельная нового детского сада

Posted 21 января, 22:58
Published 21 января, 22:58
Modified 22 января, 12:39
Updated 22 января, 12:39
Учреждение рассчитано на 200 детей. Для его газификации построен газопровод, в котельной смонтировано газовое оборудование, подключены отопительные котлы.
«Территория нового жилого комплекса активно застраивается, включая социальную инфраструктуру. Газификация детского сада — еще один шаг к заселению ЖК», — отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.
Справка
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.