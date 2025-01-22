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Posted 21 января, 22:58

Published 21 января, 22:58

Modified 22 января, 12:39

Updated 22 января, 12:39

В Ростове-на-Дону газифицирована котельная нового детского сада

В Ростове-на-Дону газифицирована котельная нового детского сада

21 января 2025, 22:58
Фото: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Специалисты «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подключили к сетям газоснабжения котельную строящегося детского сада в новом жилом комплексе в микрорайоне Александровка.

Учреждение рассчитано на 200 детей. Для его газификации построен газопровод, в котельной смонтировано газовое оборудование, подключены отопительные котлы.

«Территория нового жилого комплекса активно застраивается, включая социальную инфраструктуру. Газификация детского сада — еще один шаг к заселению ЖК», — отметил генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.

Справка

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.

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