В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в Южной Корее

Posted 22 января, 13:23
Published 22 января, 13:23
Modified 22 января, 14:22
Updated 22 января, 14:22
По версии корейских следователей, осенью 2022 года в гостинице города Тэджон двое мужчин поселились в гостинице и распивали алкогольные напитки. Позже они нашли девушку и силой принудили ее к действиям сексуального характера. Один из злоумышленников сбежал из Кореи, а в 2023 году был объявлен в международный розыск.
Местоположение иностранца смогли установить в апреле 2024 года. Его заметили на вокзале в Ростове-на-Дону, там же его и задержали. 22 января 2025 года злоумышленника доставили в Южную Корею через Турцию и передали местным правоохранительным органам.
Ранее в Ростовской области осудили организаторов фиктивных браков с мигрантами.