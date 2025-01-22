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Posted 22 января, 13:23

Published 22 января, 13:23

Modified 22 января, 14:22

Updated 22 января, 14:22

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в Южной Корее

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в Южной Корее

22 января 2025, 13:23
Фото: flickr.com/pcc by 2.0/nguyenhoangnam1142002. В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в Южной Корее
На железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону был задержан мужчина, который находился в международном розыске по обвинению в изнасиловании девушки в Южной Корее, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии корейских следователей, осенью 2022 года в гостинице города Тэджон двое мужчин поселились в гостинице и распивали алкогольные напитки. Позже они нашли девушку и силой принудили ее к действиям сексуального характера. Один из злоумышленников сбежал из Кореи, а в 2023 году был объявлен в международный розыск.

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Местоположение иностранца смогли установить в апреле 2024 года. Его заметили на вокзале в Ростове-на-Дону, там же его и задержали. 22 января 2025 года злоумышленника доставили в Южную Корею через Турцию и передали местным правоохранительным органам.

Ранее в Ростовской области осудили организаторов фиктивных браков с мигрантами.

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