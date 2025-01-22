В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в Южной Корее

По версии корейских следователей, осенью 2022 года в гостинице города Тэджон двое мужчин поселились в гостинице и распивали алкогольные напитки. Позже они нашли девушку и силой принудили ее к действиям сексуального характера. Один из злоумышленников сбежал из Кореи, а в 2023 году был объявлен в международный розыск.