В Ростовской области умер 103-летний журналист

Posted 22 января, 17:09
Published 22 января, 17:09
Modified 22 января, 17:11
Updated 22 января, 17:11
103-летний Григорий Пужаев умер 21 января 2025 года в Ростовской области. Его жизнь была наполнена знаковыми и историческими важными событиями. Так, он был участником ВОВ и дошел до Берлина, за что был удостоен высокими наградами.
После фронта краевед посвятил свою жизнь восстановлению страны и сохранению истории края. Около сорока лет Пужаев отдал журналистике. Также на его счету большое количество книг о военном времени и истории Матвеево-Курганского района.
Жители Ростовской области массово выражают свои соболезнования родным и близким Пужаева, а также благодарят его за все, что он сделал для страны и области: «Царствие небесное».
«Вечная и светлая память этому великому человеку», — пишет пользователь.