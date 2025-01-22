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Posted 22 января, 17:09

Published 22 января, 17:09

Modified 22 января, 17:11

Updated 22 января, 17:11

В Ростовской области умер 103-летний журналист

В Ростовской области умер 103-летний журналист

22 января 2025, 17:09
Фото: Изображение Midjourney. В Ростовской области умер 103-летний журналист
В Ростовской области скончался ветеран Великой Отечественной войны, краевед и журналист Григорий Пужаев, сообщает администрация Матвеево-Курганского района региона.

103-летний Григорий Пужаев умер 21 января 2025 года в Ростовской области. Его жизнь была наполнена знаковыми и историческими важными событиями. Так, он был участником ВОВ и дошел до Берлина, за что был удостоен высокими наградами.

После фронта краевед посвятил свою жизнь восстановлению страны и сохранению истории края. Около сорока лет Пужаев отдал журналистике. Также на его счету большое количество книг о военном времени и истории Матвеево-Курганского района.

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Жители Ростовской области массово выражают свои соболезнования родным и близким Пужаева, а также благодарят его за все, что он сделал для страны и области: «Царствие небесное».

«Вечная и светлая память этому великому человеку», — пишет пользователь.

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