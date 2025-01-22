В Таганроге водитель разбился насмерть, врезавшись в столб

Posted 22 января, 08:58
Published 22 января, 08:58
Modified 22 января, 09:00
Updated 22 января, 09:00
Сообщается, что инцидент произошел в 19.20 мск возле дома по адресу Чехова, 46. 64-летний водитель машины марки Chevrolet Niva врезался в столб ЛЭП. Удар оказался смертельным для мужчины: он скончался на месте.
В данный момент правоохранители выясняют детали инцидента. На кадрах, которые предоставили в Госавтоинспекции, видно, что часть бампера автомобиля расплющило от удара.
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