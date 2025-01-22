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Posted 22 января, 08:58

Published 22 января, 08:58

Modified 22 января, 09:00

Updated 22 января, 09:00

В Ростовской области водитель разбился насмерть, врезавшись в столб

В Таганроге водитель разбился насмерть, врезавшись в столб

22 января 2025, 08:58
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. В Ростовской области водитель разбился насмерть, врезавшись в столб
В Таганроге во вторник, 21 января, произошло страшное ДТП, которое унесло жизнь мужчины. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Сообщается, что инцидент произошел в 19.20 мск возле дома по адресу Чехова, 46. 64-летний водитель машины марки Chevrolet Niva врезался в столб ЛЭП. Удар оказался смертельным для мужчины: он скончался на месте.

В данный момент правоохранители выясняют детали инцидента. На кадрах, которые предоставили в Госавтоинспекции, видно, что часть бампера автомобиля расплющило от удара.

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Ранее врачи в Ростове собрали по кускам вылетевшего через лобовое стекло машины подростка после страшного ДТП.

До этого четырех человек увезли на скорой после аварии в Ростовской области.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Полиция#Транспорт#Авария#Последние новости Ростова на сегодня
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