Водители грузовиков боятся заезжать в Ростов из-за штрафов

Posted 22 января, 08:47
Published 22 января, 08:47
Modified 22 января, 08:49
Updated 22 января, 08:49
Напомним, что с января 2025 года штрафы за проезд большегрузов под запрещающий знак выросли в десять раз. По словам депутата, водители грузовиков сегодня жалуются на то, что ни один не может въехать в Ростов без штрафа.
«Даже если они пытаются проехать по дорогам, которые не попадают под ограничения, логистика и ограничения настолько бестолковые и так скоротечно приняты, что автомобиль никак не может построить маршрут, чтобы не попасть на „запретные“ дороги», — отмечает Наталья Оськина.
Собеседница добавляет, что перевозчики нервничают и психуют. Попав под штрафы, водители отказываются доставлять грузы, заезжая в Ростов. Или требуют добавлять к перевозке сумму штрафа, который не хотят платить из своего кармана.
«Грузоперевозчики и товароперевозчики задаются вопросом — почему не наладили допуск пропусков, как это сделано в других регионах? Там для получения пропуска на автомобили, которые при доставке товаров или оказании услуг не могут обойтись без заезда в город, нужно обратиться в определенное ведомство. И на основании своей работы получить пропуск. Но наши грузоперевозчики обращаются во все инстанции, задают вопросы, а в ответ тишина», — говорит депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала, как повышение штрафа для фур улучшит экологию Ростовской области.