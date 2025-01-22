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Posted 22 января, 08:47

Published 22 января, 08:47

Modified 22 января, 08:49

Updated 22 января, 08:49

Водители большегрузов отказываются заезжать в Ростов из-за штрафов

Водители грузовиков боятся заезжать в Ростов из-за штрафов

22 января 2025, 08:47
Фото: 87.mchs.gov.ru. Водители большегрузов отказываются заезжать в Ростов из-за штрафов
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Эксклюзив
Водители ассенизаторских машин и большегрузов, которые перевозят продукты питания, товары народного потребления, строительные материалы, отказываются заезжать в Ростов из-за штрафов. Об этом RostovGazeta сообщила депутат, председатель Ассоциации грузоперевозчиков РФ по ЮФО Наталья Оськина.

Напомним, что с января 2025 года штрафы за проезд большегрузов под запрещающий знак выросли в десять раз. По словам депутата, водители грузовиков сегодня жалуются на то, что ни один не может въехать в Ростов без штрафа.

«Даже если они пытаются проехать по дорогам, которые не попадают под ограничения, логистика и ограничения настолько бестолковые и так скоротечно приняты, что автомобиль никак не может построить маршрут, чтобы не попасть на „запретные“ дороги», — отмечает Наталья Оськина.
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Собеседница добавляет, что перевозчики нервничают и психуют. Попав под штрафы, водители отказываются доставлять грузы, заезжая в Ростов. Или требуют добавлять к перевозке сумму штрафа, который не хотят платить из своего кармана.

«Грузоперевозчики и товароперевозчики задаются вопросом — почему не наладили допуск пропусков, как это сделано в других регионах? Там для получения пропуска на автомобили, которые при доставке товаров или оказании услуг не могут обойтись без заезда в город, нужно обратиться в определенное ведомство. И на основании своей работы получить пропуск. Но наши грузоперевозчики обращаются во все инстанции, задают вопросы, а в ответ тишина», — говорит депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала, как повышение штрафа для фур улучшит экологию Ростовской области.

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