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Posted 22 января, 05:11

Published 22 января, 05:11

Modified 22 января, 05:13

Updated 22 января, 05:13

Юрий Слюсарь: за ночь военные перехватили 15 БПЛА над Ростовской областью

Юрий Слюсарь: за ночь военные перехватили 15 БПЛА над Ростовской областью

22 января 2025, 05:11
Фото: 1MI. Юрий Слюсарь: за ночь военные перехватили 15 БПЛА над Ростовской областью
Ростовская область попала под массированную атаку беспилотников в ночь на 22 января. По информации врио губернатора Юрия Слюсаря, всего удалось перехватить 15 дронов.

С 21.30 мск до полуночи в небе над регионом заметили несколько летательных аппаратов. Сначала воздушные цели уничтожили над Каменским районом и городом Донецком. Однако на этом атака не закончилась — дроны продолжали лететь на Ростовскую область.

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Позже БПЛА перехватили еще в Красносулинском и Усть-Донецком районах. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

— В Синегорском было слышно, — поделились в комментариях местные жители. — В Азовском районе гул стоит, один за другим летят.

Ранее стало известно о падении обломков дронов на территорию детского сада в городе Донецке. Из-за этого учреждение оцепили, а местным жителям запретили выходить из дома и приближаться к фрагментам БПЛА в целях безопасности.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Детский сад#БПЛА#Каменский район#Усть-Донецкий район#Безопасность#Красносулинский район#Дрон#Юрий Слюсарь
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