Юрий Слюсарь: за ночь военные перехватили 15 БПЛА над Ростовской областью

Posted 22 января, 05:11
Published 22 января, 05:11
Modified 22 января, 05:13
Updated 22 января, 05:13
С 21.30 мск до полуночи в небе над регионом заметили несколько летательных аппаратов. Сначала воздушные цели уничтожили над Каменским районом и городом Донецком. Однако на этом атака не закончилась — дроны продолжали лететь на Ростовскую область.
Позже БПЛА перехватили еще в Красносулинском и Усть-Донецком районах. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
— В Синегорском было слышно, — поделились в комментариях местные жители. — В Азовском районе гул стоит, один за другим летят.
Ранее стало известно о падении обломков дронов на территорию детского сада в городе Донецке. Из-за этого учреждение оцепили, а местным жителям запретили выходить из дома и приближаться к фрагментам БПЛА в целях безопасности.