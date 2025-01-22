Заммэра Ефимов: Арбатско-Покровскую линию метро продлят с помощью двух ТПМК

После завершения проходки монтажная камера будет засыпана, а на этом месте обустроят зеленую аллею для отдыха жителей района. По словам главы департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, проект улучшит транспортную доступность для 160 тысяч жителей Гольянова и сократит нагрузку на Щелковское шоссе и станцию метро «Щелковская» на 25%.