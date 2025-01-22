Заммэра Ефимов: Арбатско-Покровскую линию метро продлят с помощью двух ТПМК

Posted 22 января, 13:36
Published 22 января, 13:36
Modified 22 января, 13:38
Updated 22 января, 13:38
«На этом участке построят два однопутных тоннеля длиной около 1,7 километра — от монтажной камеры за тупиками станции „Щелковская“ на Уральской улице до станции „Гольяново“ на Уссурийской улице», — уточнил Ефимов.
В работах задействуют щиты «Анастасия» и «Лия». Комплекс «Анастасия» ранее участвовал в строительстве тоннелей на Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линиях, а также на Большом кольце. Щит «Лия» также применялся на БКЛ и других линиях метро, пишет stroi.mos.ru.
После завершения проходки монтажная камера будет засыпана, а на этом месте обустроят зеленую аллею для отдыха жителей района. По словам главы департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, проект улучшит транспортную доступность для 160 тысяч жителей Гольянова и сократит нагрузку на Щелковское шоссе и станцию метро «Щелковская» на 25%.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении работ в вестибюлях станций «Каширская» и «Физтех».