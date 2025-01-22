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Posted 22 января, 13:36

Published 22 января, 13:36

Modified 22 января, 13:38

Updated 22 января, 13:38

Заммэра Ефимов: Арбатско-Покровскую линию метро продлят с помощью двух ТПМК

Заммэра Ефимов: Арбатско-Покровскую линию метро продлят с помощью двух ТПМК

22 января 2025, 13:36
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Для прокладки тоннелей между станциями «Щелковская» и «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии метро будут использовать два тоннелепроходческих комплекса диаметром шесть метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На этом участке построят два однопутных тоннеля длиной около 1,7 километра — от монтажной камеры за тупиками станции „Щелковская“ на Уральской улице до станции „Гольяново“ на Уссурийской улице», — уточнил Ефимов.

В работах задействуют щиты «Анастасия» и «Лия». Комплекс «Анастасия» ранее участвовал в строительстве тоннелей на Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линиях, а также на Большом кольце. Щит «Лия» также применялся на БКЛ и других линиях метро, пишет stroi.mos.ru.

После завершения проходки монтажная камера будет засыпана, а на этом месте обустроят зеленую аллею для отдыха жителей района. По словам главы департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, проект улучшит транспортную доступность для 160 тысяч жителей Гольянова и сократит нагрузку на Щелковское шоссе и станцию метро «Щелковская» на 25%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении работ в вестибюлях станций «Каширская» и «Физтех».

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