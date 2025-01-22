Жительница Ростова показала сокровища, которые нашла на дне Дона

Posted 22 января, 10:23
Published 22 января, 10:23
Modified 22 января, 10:25
Updated 22 января, 10:25
На кадрах видно, что жительница Ростовской области с помощью специального устройства собрала по берегу Дона большое количество монет. Также ей удалось выловить предмет, похожий на светильник.
«Поиск злата и серебра на берегу Дона прошёл не зря! Результат удивляет», — пишет телеграм-канал.
Ранее приезжий мужчина свалился с моста в реку Темерник в Ростове-на-Дону недалеко от Главного автовокзала.
До этого местные рыбаки показали, что можно поймать на набережной Дона.