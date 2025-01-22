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Posted 22 января, 10:23

Published 22 января, 10:23

Modified 22 января, 10:25

Updated 22 января, 10:25

Жительница Ростовской области показала, какие сокровища можно найти в Дону

Жительница Ростова показала сокровища, которые нашла на дне Дона

22 января 2025, 10:23
Фото: шедеврум. Жительница Ростовской области показала, какие сокровища можно найти в Дону
В поисках драгоценностей на берегу Дона жительница Ростовской области выловила интересные и ценные находки. Кадры с результатами поисков опубликовал телеграм-канал «Это Ростов».

На кадрах видно, что жительница Ростовской области с помощью специального устройства собрала по берегу Дона большое количество монет. Также ей удалось выловить предмет, похожий на светильник.

«Поиск злата и серебра на берегу Дона прошёл не зря! Результат удивляет», — пишет телеграм-канал.
«Не мы одни такие чокнутые»: рыбаки показали, что можно поймать на набережной Ростова
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Видео: Тг Ростов Главный.

Ранее приезжий мужчина свалился с моста в реку Темерник в Ростове-на-Дону недалеко от Главного автовокзала.

До этого местные рыбаки показали, что можно поймать на набережной Дона.

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