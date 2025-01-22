Жительница Ростовской области похитила со счета знакомой 11 млн рублей

На протяжении нескольких месяцев подозреваемая покупала пенсионерке продукты и оплачивала ЖКУ, а также помогла сделать ремонт в квартире и приобрести ювелирные украшения. Ей был предоставлен доступ к банковскому приложению в телефоне и к карте потерпевшей.