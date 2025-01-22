Жительница Ростовской области похитила со счета знакомой 11 млн рублей

Posted 22 января, 06:37
Published 22 января, 06:37
Modified 22 января, 06:39
Updated 22 января, 06:39
Сообщается, что инцидент произошел в Белокалитвинском районе. 60-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы с информацией о похищении крупной суммы денег с ее счета в банке.
Выяснилось, что незадолго до кражи пострадавшая встретила 38-летнюю знакомую, которая предложила свою помощь в бытовых делах.
На протяжении нескольких месяцев подозреваемая покупала пенсионерке продукты и оплачивала ЖКУ, а также помогла сделать ремонт в квартире и приобрести ювелирные украшения. Ей был предоставлен доступ к банковскому приложению в телефоне и к карте потерпевшей.
В декабре 2024 года заявительница обнаружила, что на ее счете нет больше 11 миллионов рублей.
Правоохранители выяснили, что на украденные средства злоумышленница приобрела квартиру, машину, гараж и другое имущество. На подозреваемую возбудили дело по признакам кражи. Ей избрали наказание в виде домашнего ареста.
Ранее в соцмедиа появилась информация о предпринимателе, который отбирает земельные участки у донских фермеров.
До этого ростовчанин украл у бывшей сожительницы более десятка банок черной икры.