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Posted 22 января, 06:37

Published 22 января, 06:37

Modified 22 января, 06:39

Updated 22 января, 06:39

Жительница Ростовской области похитила со счета знакомой 11 млн рублей

Жительница Ростовской области похитила со счета знакомой 11 млн рублей

22 января 2025, 06:37
Фото: Шедеврум. Жительница Ростовской области похитила со счета знакомой 11 млн рублей
Донские правоохранители поймали подозреваемую в краже более 11 миллионов с банковского счета своей знакомой. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сообщается, что инцидент произошел в Белокалитвинском районе. 60-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы с информацией о похищении крупной суммы денег с ее счета в банке.

Выяснилось, что незадолго до кражи пострадавшая встретила 38-летнюю знакомую, которая предложила свою помощь в бытовых делах.

На протяжении нескольких месяцев подозреваемая покупала пенсионерке продукты и оплачивала ЖКУ, а также помогла сделать ремонт в квартире и приобрести ювелирные украшения. Ей был предоставлен доступ к банковскому приложению в телефоне и к карте потерпевшей.

В декабре 2024 года заявительница обнаружила, что на ее счете нет больше 11 миллионов рублей.

Правоохранители выяснили, что на украденные средства злоумышленница приобрела квартиру, машину, гараж и другое имущество. На подозреваемую возбудили дело по признакам кражи. Ей избрали наказание в виде домашнего ареста.

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Ранее в соцмедиа появилась информация о предпринимателе, который отбирает земельные участки у донских фермеров.

До этого ростовчанин украл у бывшей сожительницы более десятка банок черной икры.

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