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Posted 23 января, 12:27

Published 23 января, 12:27

Modified 23 января, 12:28

Updated 23 января, 12:28

Банк «Центр-инвест» вошел в топ-30 самых популярных российских банков

Банк «Центр-инвест» вошел в топ-30 самых популярных российских банков

23 января 2025, 12:27
Фото: Изображение Midjourney.
Банк «Центр-инвест» вошел в список самых популярных банков в поисковой сети «Яндекс» по итогам прошедшего года. Рейтинг был составлен сервисом Brobank.ru.

В основу данного рейтинга легли данные по динамике частоты запросов и изменения места в поисковой системе «Яндекс». В среднем число запросов о банке «Центр-инвест» в месяц составило более ста тысяч.

Важным каналом взаимодействия с клиентами является сайт банка «Центр-инвест». На сайте можно узнать актуальную информацию о работе банка и его услугах, а также ознакомиться с условиями обслуживания.

В декабре прошлого года «Центр-инвест» победил в категории «Лучшие региональные банки» на юге России от сервиса Brobank.ru. Награда была присуждена за предоставление качественных финансовых услуг, поддержку социальных мероприятий и содействие в устойчивом развитии региона.

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