Банк «Центр-инвест» вошел в топ-30 самых популярных российских банков

Posted 23 января, 12:27
Published 23 января, 12:27
Modified 23 января, 12:28
Updated 23 января, 12:28
В основу данного рейтинга легли данные по динамике частоты запросов и изменения места в поисковой системе «Яндекс». В среднем число запросов о банке «Центр-инвест» в месяц составило более ста тысяч.
Важным каналом взаимодействия с клиентами является сайт банка «Центр-инвест». На сайте можно узнать актуальную информацию о работе банка и его услугах, а также ознакомиться с условиями обслуживания.
В декабре прошлого года «Центр-инвест» победил в категории «Лучшие региональные банки» на юге России от сервиса Brobank.ru. Награда была присуждена за предоставление качественных финансовых услуг, поддержку социальных мероприятий и содействие в устойчивом развитии региона.