Более 92 миллионов рублей потратят на ремонт дорог в Ростове-на-Дону в 2025 году

С начала 2025 года в Ростове-на-Дону ведутся ремонтные работы, которые позволяют ликвидировать ямы и другие дефекты дорожного покрытия. Всего запланировано восстановление более 30 тысяч квадратных метров проезжих частей. На реализацию проекта выделили 92,9 миллиона рублей.