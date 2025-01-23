Более 92 миллионов рублей потратят на ремонт дорог в Ростове-на-Дону в 2025 году

Posted 23 января, 09:38
Published 23 января, 09:38
Modified 23 января, 09:40
Updated 23 января, 09:40
С начала 2025 года в Ростове-на-Дону ведутся ремонтные работы, которые позволяют ликвидировать ямы и другие дефекты дорожного покрытия. Всего запланировано восстановление более 30 тысяч квадратных метров проезжих частей. На реализацию проекта выделили 92,9 миллиона рублей.
Ремонт дорог ведется ежедневно и преимущественно в вечернее время. Как правило, одновременно трудятся от четырех до восьми бригад.
Добавим, что до конца января дополнительно планируется заключить еще девять контрактов на сумму 21 миллион рублей на устранение деформаций на семи тысячах «квадратах» дорог.
Ранее правительство Ростовской области выделило 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог.