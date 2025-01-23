Бывшая артиллерийская учебная часть полыхает в Новочеркасске

Posted 23 января, 06:00
Published 23 января, 06:00
Modified 23 января, 06:02
Updated 23 января, 06:02
ЧП случилось на проспекте Платовском. По словам очевидцев, пламя охватило крышу и верхний (второй) этаж. Кадры с места происшествия появились в telegram-канале «Это Ростов новости». На них видно, что спасатели уже на месте. Огонь распространяется только по верху.
Горожане утверждают, что экстренные службы перекрыли движение для транспорта на улицах, расположенных рядом с местом ЧП. Речь идет об участке дороги между площадью Ермака и Атаманской.
В ГУ МЧС по Ростовской области пока не прокомментировали пожар. Здание не относится к жилым, поэтому, скорее всего, никто не пострадал.
Ранее пожар произошел в школе в городе Батайске. Там во время урока загорелся потолок.