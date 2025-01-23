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Posted 23 января, 06:00

Published 23 января, 06:00

Modified 23 января, 06:02

Updated 23 января, 06:02

Здания бывшей артиллерийской учебной части полыхает в Новочеркасске

Бывшая артиллерийская учебная часть полыхает в Новочеркасске

23 января 2025, 06:00
Фото: 1MI. Здания бывшей артиллерийской учебной части полыхает в Новочеркасске
В городе Новочеркасске Ростовской области загорелось здание, где некогда размещалась артиллерийская учебная часть. Постройка на проспекте Платовском полыхает с утра 23 января.

ЧП случилось на проспекте Платовском. По словам очевидцев, пламя охватило крышу и верхний (второй) этаж. Кадры с места происшествия появились в telegram-канале «Это Ростов новости». На них видно, что спасатели уже на месте. Огонь распространяется только по верху.

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Горожане утверждают, что экстренные службы перекрыли движение для транспорта на улицах, расположенных рядом с местом ЧП. Речь идет об участке дороги между площадью Ермака и Атаманской.

В ГУ МЧС по Ростовской области пока не прокомментировали пожар. Здание не относится к жилым, поэтому, скорее всего, никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в школе в городе Батайске. Там во время урока загорелся потолок.

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