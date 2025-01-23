Бывшая артиллерийская учебная часть полыхает в Новочеркасске

ЧП случилось на проспекте Платовском. По словам очевидцев, пламя охватило крышу и верхний (второй) этаж. Кадры с места происшествия появились в telegram-канале «Это Ростов новости». На них видно, что спасатели уже на месте. Огонь распространяется только по верху.