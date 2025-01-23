Депутат заявила, что многодетную мать хотят упечь в психбольницу под Ростовом

Posted 23 января, 09:24
Published 23 января, 09:24
Modified 23 января, 10:53
Updated 23 января, 10:53
Многодетная мать из Ростовской области Людмила Борзило уже несколько лет настаивает на том, что ее ребенка, дескать, подменили в роддоме. И пытается это доказать. Однако акушерка Орловского района заявила RostovGazeta, что все это — вранье.
«Людмила Борзило — член нашей партии. Это простая, отзывчивая, душевная женщина и замечательная мама. Ее детки участвуют в олимпиадах, занимают достойные места, и у них много наград, — уточняет Наталья Оськина. — Однако есть проблема, которую она никак не может решить. И в данный момент, чтобы она об этой проблеме не высказывалась, ее в пытаются определить на принудительное лечение в психиатрическую больницу!».
По словам депутата, делается это из-за якобы вновь вскрывшихся обстоятельств.
«Людмила вышла за пределы своего района, обозначая проблему. Таким образом ее пытаются остановить. Не дать выходу этой информации шире по области и выше. Она же обратилась с жалобами в Москву», — говорит собеседница.
По словам депутата, похожий случай, когда здоровую ростовчанку принудительно лечили в психиатрической лечебнице, уже был в Ростовской области.
Редакция RostovGazeta будет следить за развитием этой истории.