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Posted 23 января, 17:19

Published 23 января, 17:19

Modified 23 января, 17:21

Updated 23 января, 17:21

Для первого в Ростове кадетского корпуса нашли место

Для первого в Ростове кадетского корпуса нашли место

23 января 2025, 17:19
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону в Суворовском районе планируют возвести первый в городе кадетский корпус. Этот вопрос обсудили врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и замгубернатора Сергей Бодряков на заседании регионального правительства 23 января.

Доклад Сергея Бодрякова был посвящен реализации государственной политики в отношении российского казачества в Ростовской области.

После его выступления врио губернатора региона Юрий Слюсарь поднял вопрос строительства земельного участка в микрорайоне Суворовский. Бодряков отметил, что корпус будет располагаться на территории размером более трех гектаров и вмещать в себя от 400 до 500 человек.

Спикер уточнил, что проекту требуется финансовая поддержка. Работа над строительством начнется после утверждения планировки и передачи участка в областную собственность.

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Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь предложил не закрывать на зиму летние площадки ресторанов в Ростове.

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