Для первого в Ростове кадетского корпуса нашли место

Posted 23 января, 17:19
Published 23 января, 17:19
Modified 23 января, 17:21
Updated 23 января, 17:21
Доклад Сергея Бодрякова был посвящен реализации государственной политики в отношении российского казачества в Ростовской области.
После его выступления врио губернатора региона Юрий Слюсарь поднял вопрос строительства земельного участка в микрорайоне Суворовский. Бодряков отметил, что корпус будет располагаться на территории размером более трех гектаров и вмещать в себя от 400 до 500 человек.
Спикер уточнил, что проекту требуется финансовая поддержка. Работа над строительством начнется после утверждения планировки и передачи участка в областную собственность.
Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь предложил не закрывать на зиму летние площадки ресторанов в Ростове.