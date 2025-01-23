Для первого в Ростове кадетского корпуса нашли место

После его выступления врио губернатора региона Юрий Слюсарь поднял вопрос строительства земельного участка в микрорайоне Суворовский. Бодряков отметил, что корпус будет располагаться на территории размером более трех гектаров и вмещать в себя от 400 до 500 человек.