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Posted 23 января, 18:35

Published 23 января, 18:35

Modified 23 января, 18:37

Updated 23 января, 18:37

Долги ростовского банка «Кредит-экспресс» не смогли продать на аукционе

Долги ростовского банка «Кредит-экспресс» не смогли продать на аукционе

23 января 2025, 18:35
Фото: Яндекс. Карты. Долги ростовского банка «Кредит-экспресс» не смогли продать на аукционе
Долги ростовского банка «Кредит-экспресс» не смогли продать на аукционе из-за отсутствия участников. Информация об этом появилась на сайте Федресурса.

Объявление о торгах появилось на сайте 3 декабря 2024 года. Начальная цена лота составила 18,5 миллиона рублей и включала в себя права требования к предпринимателю из Вологодской области. Причиной закрытия торгов стало отсутствие участников.

Напомним, в 2023 году стало известно, что московский суд вынес решение по делу о хищении крупной суммы денег. Подозреваемыми стали гендиректор банка «Кредит-Экспресс», ее сын и еще несколько фигурантов.

Суд выяснил, что с 2013 по 2018 годы подозреваемые похитили более 190 миллионов рублей, которые принадлежали кредитной организации. Подробнее об этом деле рассказала RostovGazeta.

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