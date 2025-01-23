Долги ростовского банка «Кредит-экспресс» не смогли продать на аукционе

Posted 23 января, 18:35
Published 23 января, 18:35
Modified 23 января, 18:37
Updated 23 января, 18:37
Объявление о торгах появилось на сайте 3 декабря 2024 года. Начальная цена лота составила 18,5 миллиона рублей и включала в себя права требования к предпринимателю из Вологодской области. Причиной закрытия торгов стало отсутствие участников.
Напомним, в 2023 году стало известно, что московский суд вынес решение по делу о хищении крупной суммы денег. Подозреваемыми стали гендиректор банка «Кредит-Экспресс», ее сын и еще несколько фигурантов.
Суд выяснил, что с 2013 по 2018 годы подозреваемые похитили более 190 миллионов рублей, которые принадлежали кредитной организации. Подробнее об этом деле рассказала RostovGazeta.