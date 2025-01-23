Донские фермеры сокращают поголовье коров. Почему?

«Следствие использует весьма избирательную тактику. С одной стороны, оно активно давит на всех акционеров, убеждает их, что им нанесем большой материальный ущерб. Для компенсации нужно написать заявление в полицию. Летом 2024 года они устроили настоящее шоу. В 40-градусную жару вызвали на допрос несколько десятков человек. Допрос проводили в одном из помещений Чалтырской школы №2, где люди по несколько часов ждали своей очереди под палящим солнцем. Во время допроса сотрудники полиции, вместо объективного рассмотрения обстоятельств, убеждали акционеров в том, что их обворовали. Они до сих пор регулярно обзванивают их и настоятельно „советуют“ написать заявление о хищении их имущества руководством „Колхоза им. Мясникяна“, — рассказала адвокат Матеоса Хатламаджияна Людмила Лопаткина.