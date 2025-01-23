Донские фермеры сокращают поголовье коров. Почему?

Posted 23 января, 08:00
Published 23 января, 08:00
Modified 23 января, 08:02
Updated 23 января, 08:02
В 2024 году количество мясных и молочных коров на Дону сократилось на 3%. Это следует из отчетных данных Ростовстата. По мнению специалистов, сокращение поголовья крупнорогатого скота небольшое, однако сам факт вызывает опасения. Ведь чтобы отправить корову на убой, требуется не так уж много времени. А чтобы ее вырастить — несколько лет. Именно поэтому любую отрицательную динамику животноводы называют негативной тенденций.
Официально в число причин снижения поголовья входят подорожавшие корма, топливо, недоступность дешевых кредитов, кадровый дефицит. Но нередко селяне отдают скот на убой по субъективным причинам. Большое успешное хозяйство может оказаться в незавидном положении из-за чьих-то недобросовестных намерений. В такой тяжелой ситуации оказался АО «Колхоз им. Мясникяна», расположенный в Мясниковском районе.
В хозяйстве насчитывается 2200 голов, почти половина из которых — молочные коровы. Здесь производят более 7 тысяч тонн молока ежегодно. Сырье поставляется крупнейшим перерабатывающим предприятиям, в числе которых ТД «АРКТИКА». Однако больше года колхоз находится под мощным прессом уголовного преследования. Директор предприятия Матеос Хатламаджиян отстранен от руководства по решению суда, а нормальный рабочий ритм на производстве нарушен.
История тянется с 2022 года, когда несколько бывших сотрудников колхоза написали заявление в полицию об ущемлении их имущественных прав.
«Поначалу мы думали, что кто-то вспомнил свои старые обиды, решил свести счеты с директором. Продолжали работать, уверенные, что в деле быстро разберутся и установят, что никаких хищений не было. Но теперь мы почти уверены, что речь идет вовсе не о старых обидах и конфликте с бывшими сотрудниками», — поделился один из работников хозяйства.
На предприятии уверены, что дело носит заказной характер. По мнению работников, на большое хозяйство, а это тысячи гектаров земли неподалеку от донской столицы, кто-то, как говорится, положил глаз. И кто-то приложил усилия к тому, чтобы претензии нескольких человек, которые можно разрешить в обычном гражданском суде, переросли в уголовный процесс.
«Следствие использует весьма избирательную тактику. С одной стороны, оно активно давит на всех акционеров, убеждает их, что им нанесем большой материальный ущерб. Для компенсации нужно написать заявление в полицию. Летом 2024 года они устроили настоящее шоу. В 40-градусную жару вызвали на допрос несколько десятков человек. Допрос проводили в одном из помещений Чалтырской школы №2, где люди по несколько часов ждали своей очереди под палящим солнцем. Во время допроса сотрудники полиции, вместо объективного рассмотрения обстоятельств, убеждали акционеров в том, что их обворовали. Они до сих пор регулярно обзванивают их и настоятельно „советуют“ написать заявление о хищении их имущества руководством „Колхоза им. Мясникяна“, — рассказала адвокат Матеоса Хатламаджияна Людмила Лопаткина.
Правозащитница также отмечает, что уголовное дело не расследуется, все разумные сроки исчерпаны и имеют место многочисленные нарушения законодательства.
«Сторона защиты не уведомляется о принимаемых решениях, ходатайства защиты игнорируются. Нет комплексной экспертизы, которая могла бы определить, действительно ли акционерам нанесен материальный ущерб», — добавила Людмила Лопаткина.
По ее словам, систематически продлевается и срок ограничений, которые суд наложил на руководителя предприятия. А отсутствие грамотного управления уже привело к снижению надоев и товарности молока. К этому привела несвоевременная закупка кормов и пищевых добавок.
Молочное производство — одно из самых низкорентабельных в сельском хозяйстве. Очень чувствительная отрасль реагирует в минус из-за любых колебаний. Трудности, которые испытывает «Колхоз им. Мясникяна», ощущаются и в соседних хозяйствах, где уже начали сокращать поголовье крупнорогатого скота.
На предприятии в Мясниковском районе недоумевают, кому они могли перейти дорогу? И почему кто-то пытается вставить палки в колеса успешному предприятию?
Вопрос о том, как долго продержится предприятие на плаву в таких условиях, пока остается без ответа. Если убытки станут непомерной ношей, то придется пустить на убой скот. При этом те, кто написал заявление в правоохранительные органы, сами ощутят эти потери.
Стоит учесть, что падения поголовья коров и производства молока на Дону, которое эксперты традиционно объясняют конъюнктурой рынка, избежать можно. Для этого нужно просто протянуть руку помощи успешным хозяйствам Ростовской области, в числе которых «Колхоз им. Мясникяна».