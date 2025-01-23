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Posted 23 января, 10:50

Published 23 января, 10:50

Modified 23 января, 10:52

Updated 23 января, 10:52

Два человека погибли в ДТП в падением автомобиля в кювет на трассе в Азове

Два человека погибли в ДТП при падении автомобиля в кювет на трассе в Азове

23 января 2025, 10:50
Фото: 50.mchs.gov.ru. иллюстрация. Два человека погибли в ДТП в падением автомобиля в кювет на трассе в Азове
В Ростовской области водитель превысил скорость и вылетел с трассы. В результате ДТП два человека погибли и еще один пострадал, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в четверг вечером, 22 января, на трассе «Ростов-на-Дону — Азов» в Азовском районе Ростовской области. 28-летний водитель Hyundai Accent разогнался слишком быстро и не смог справиться с управлением. Автомобиль съехал с дороги и упал в кювет, а затем врезался в дерево.

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Два человека погибли в ДТП в падением автомобиля в кювет на трассе в Азове
Два человека погибли в ДТП в падением автомобиля в кювет на трассе в Азове. Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Удар был настолько сильным, что водитель и пассажир скончались на месте до приезда медиков. В транспортном средстве также находился 18-летний юноша, которого с травмами увезли в больницу. Сотрудники полиции выясняют все детали ДТП.

Ранее прицеп зерновоза оторвался и снес кабину КамАЗа в Ростовской области.

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