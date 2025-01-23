Два человека погибли в ДТП при падении автомобиля в кювет на трассе в Азове

Posted 23 января, 10:50
Published 23 января, 10:50
Modified 23 января, 10:52
Updated 23 января, 10:52
Авария произошла в четверг вечером, 22 января, на трассе «Ростов-на-Дону — Азов» в Азовском районе Ростовской области. 28-летний водитель Hyundai Accent разогнался слишком быстро и не смог справиться с управлением. Автомобиль съехал с дороги и упал в кювет, а затем врезался в дерево.
Удар был настолько сильным, что водитель и пассажир скончались на месте до приезда медиков. В транспортном средстве также находился 18-летний юноша, которого с травмами увезли в больницу. Сотрудники полиции выясняют все детали ДТП.
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