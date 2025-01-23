Два человека погибли в ДТП при падении автомобиля в кювет на трассе в Азове

Авария произошла в четверг вечером, 22 января, на трассе «Ростов-на-Дону — Азов» в Азовском районе Ростовской области. 28-летний водитель Hyundai Accent разогнался слишком быстро и не смог справиться с управлением. Автомобиль съехал с дороги и упал в кювет, а затем врезался в дерево.