Движение на Стачки в Ростове встало из-за массового ДТП с автобусом

Posted 23 января, 14:34
Published 23 января, 14:34
Modified 23 января, 14:36
Updated 23 января, 14:36
На кадрах видно, что автобус полностью перекрыл одну полосу движения. За ним растянулась пробка, а водители объезжают место аварии по свободной части дороги.
Участниками ДТП также стали автомобиль марки Range Rover и еще одна легковушка.
«Догонялись… ДТП с автобусом и двумя авто на пр. Стачки», — пишет источник.
Официальной информации о ДТП от Госавтоинспекции пока не поступало. Данные о пострадавших уточняются.
Ранее смертельное ДТП с падением машины в кювет произошло на трассе в Ростовской области.
До этого на перекрестке в центре Ростова-на-Дону застрял и полностью перекрыл движение по одной полосе трамвай.