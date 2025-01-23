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Posted 23 января, 14:34

Published 23 января, 14:34

Modified 23 января, 14:36

Updated 23 января, 14:36

В Ростове столкнулись автобус и две легковушки

Движение на Стачки в Ростове встало из-за массового ДТП с автобусом

23 января 2025, 14:34
Фото: Unsplash. В Ростове столкнулись автобус и две легковушки
В Ростове на проспекте Стачки произошло ДТП с участием автобуса № 71 и двух легковых машин. Видео с места происшествия появилось в телеграм-канале «Это Ростов».

На кадрах видно, что автобус полностью перекрыл одну полосу движения. За ним растянулась пробка, а водители объезжают место аварии по свободной части дороги.

Участниками ДТП также стали автомобиль марки Range Rover и еще одна легковушка.

«Догонялись… ДТП с автобусом и двумя авто на пр. Стачки», — пишет источник.

Официальной информации о ДТП от Госавтоинспекции пока не поступало. Данные о пострадавших уточняются.

Видео: /t.me/etorostov.

Ранее смертельное ДТП с падением машины в кювет произошло на трассе в Ростовской области.

До этого на перекрестке в центре Ростова-на-Дону застрял и полностью перекрыл движение по одной полосе трамвай.

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