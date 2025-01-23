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Posted 23 января, 09:09

Published 23 января, 09:09

Modified 23 января, 09:11

Updated 23 января, 09:11

Огромные крысы заполнили Левенцовку и портят машины в Ростове-на-Дону

Дворы усеяны трупами крупных крыс: район Левенцовки в Ростове атаковали грызуны

23 января 2025, 09:09
Фото: Unsplash. Огромные крысы заполнили Левенцовку и портят машины в Ростове-на-Дону

Огромные крысы заполнили Левенцовку и портят машины в Ростове-на-Дону

Жители Левенцовки в Ростве-на-Дону пожаловались на огромное количество крыс в микрорайоне, кадры очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Крысы поселились возле домов по улице Ткачева в Ростове-на-Дону. В холод хвостатые проникают в автомобили и здания, чтобы погреться. Однако они не просто живут на Левенцовке, а еще и портят транспортные средства: грызут резину, провода, силиконовые прокладки.

Кроме того, дворы усыпаны трупами крупных крыс. Некоторых переехали машины, других загрызли псы, а третьих случайно пинают люди.

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Ростовчане пишут, что крыс много во всем Ростове и с ними приходится бороться самостоятельно: «Вертолетное поле то же самое, а в центре сколько крыс. Это потому что мусорки и урны часто переполнены».

«Отраву значит под капот класть надо», — пишет пользователь.

Ранее ветеринар Ситников рассказал о массовой гибели змей в Ростове от переохлаждения.

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