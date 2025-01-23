Дворы усеяны трупами крупных крыс: район Левенцовки в Ростове атаковали грызуны

Posted 23 января, 09:09
Published 23 января, 09:09
Modified 23 января, 09:11
Updated 23 января, 09:11
Крысы поселились возле домов по улице Ткачева в Ростове-на-Дону. В холод хвостатые проникают в автомобили и здания, чтобы погреться. Однако они не просто живут на Левенцовке, а еще и портят транспортные средства: грызут резину, провода, силиконовые прокладки.
Кроме того, дворы усыпаны трупами крупных крыс. Некоторых переехали машины, других загрызли псы, а третьих случайно пинают люди.
Ростовчане пишут, что крыс много во всем Ростове и с ними приходится бороться самостоятельно: «Вертолетное поле то же самое, а в центре сколько крыс. Это потому что мусорки и урны часто переполнены».
«Отраву значит под капот класть надо», — пишет пользователь.
Ранее ветеринар Ситников рассказал о массовой гибели змей в Ростове от переохлаждения.