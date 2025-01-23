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Posted 23 января, 05:37

Published 23 января, 05:37

Modified 23 января, 05:39

Updated 23 января, 05:39

Десяток энергоблоков новой АЭС могут построить в Волгодонске

Еще одну АЭС могут построить в Волгодонске

23 января 2025, 05:37
Фото: Росэнергоатом. Десяток энергоблоков новой АЭС могут построить в Волгодонске
В городе Волгодонске Ростовской области могут увеличить число АЭС. По данным СМИ, «Росатом» рассматривает донскую территорию в качестве потенциальной площадки для размещения новой атомной станции на юге России.

По информации «Интерфакса» со ссылкой на начальника управления проектами жизненного цикла АЭС госкорпорации «Росатом» Марину Киселеву, первый блок новой АЭС хотят запустить в 2036 году. Еще 10 энергоблоков введут в эксплуатацию до 2042 года.

Второй площадкой-кандидатом стал город Ейск в Краснодарском крае. Местные власти заявили, что не прорабатывали этот вариант, но готовы рассмотреть любые варианты, включая и Ейск.

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Оба города соответствуют нормам и правилам для размещения АЭС. В Волгодонске реализовать проект будет сложнее из-за необходимости сетевого строительства.

Ранее стало известно, что новую АЭС точно не собираются строить в Новочеркасске.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Волгодонск#Краснодарский край#Ейск#АЭС
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