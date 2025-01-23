Еще одну АЭС могут построить в Волгодонске

Posted 23 января, 05:37
Published 23 января, 05:37
Modified 23 января, 05:39
Updated 23 января, 05:39
По информации «Интерфакса» со ссылкой на начальника управления проектами жизненного цикла АЭС госкорпорации «Росатом» Марину Киселеву, первый блок новой АЭС хотят запустить в 2036 году. Еще 10 энергоблоков введут в эксплуатацию до 2042 года.
Второй площадкой-кандидатом стал город Ейск в Краснодарском крае. Местные власти заявили, что не прорабатывали этот вариант, но готовы рассмотреть любые варианты, включая и Ейск.
Оба города соответствуют нормам и правилам для размещения АЭС. В Волгодонске реализовать проект будет сложнее из-за необходимости сетевого строительства.
Ранее стало известно, что новую АЭС точно не собираются строить в Новочеркасске.