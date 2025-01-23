Еще одну АЭС могут построить в Волгодонске

По информации «Интерфакса» со ссылкой на начальника управления проектами жизненного цикла АЭС госкорпорации «Росатом» Марину Киселеву, первый блок новой АЭС хотят запустить в 2036 году. Еще 10 энергоблоков введут в эксплуатацию до 2042 года.