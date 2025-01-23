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Posted 23 января, 05:21

Published 23 января, 05:21

Modified 23 января, 05:23

Updated 23 января, 05:23

Глава СК вмешался в дело о погибшем ребенке при взрыве в Ростовской области

Глава СК вмешался в дело о погибшем ребенке при взрыве в Ростовской области

23 января 2025, 05:21
Фото: 1MI. Глава СК вмешался в дело о погибшем ребенке при взрыве в Ростовской области
Глава Следкома России заинтересовался гибелью подростка, получившего ожоги из-за взрыва аэрозольного баллончика. Юный житель села Кагальник скончался от полученных травм в Ростовской области.

Жуткая трагедия случилась 20 января. В тот день в руках у 12-летнего мальчика взорвался аэрозольный баллончик. Громкий звук прогремел на весь дом. После этого начался пожар. Очевидцы сразу вызвали экстренные службы. Прибывшие спасатели потушили пламя, а врачи госпитализировали подростка с ожогами в больницу.

На месте ЧП обнаружили аэрозольный баллончик и зажигалку. Вероятно, мальчик играл с огнем.

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Несколько дней врачи боролись за жизнь подростка, но спасти его не смогли. Ребенок скончался в стенах медучреждения.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура и следком. По факту гибели проводится процессуальная проверка по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления следкома доклад о ходе проверки.

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