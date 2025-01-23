Глава СК вмешался в дело о погибшем ребенке при взрыве в Ростовской области

Posted 23 января, 05:21
Published 23 января, 05:21
Modified 23 января, 05:23
Updated 23 января, 05:23
Жуткая трагедия случилась 20 января. В тот день в руках у 12-летнего мальчика взорвался аэрозольный баллончик. Громкий звук прогремел на весь дом. После этого начался пожар. Очевидцы сразу вызвали экстренные службы. Прибывшие спасатели потушили пламя, а врачи госпитализировали подростка с ожогами в больницу.
На месте ЧП обнаружили аэрозольный баллончик и зажигалку. Вероятно, мальчик играл с огнем.
Несколько дней врачи боролись за жизнь подростка, но спасти его не смогли. Ребенок скончался в стенах медучреждения.
Инцидентом заинтересовалась прокуратура и следком. По факту гибели проводится процессуальная проверка по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления следкома доклад о ходе проверки.