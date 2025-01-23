Глава СК вмешался в дело о погибшем ребенке при взрыве в Ростовской области

Жуткая трагедия случилась 20 января. В тот день в руках у 12-летнего мальчика взорвался аэрозольный баллончик. Громкий звук прогремел на весь дом. После этого начался пожар. Очевидцы сразу вызвали экстренные службы. Прибывшие спасатели потушили пламя, а врачи госпитализировали подростка с ожогами в больницу.