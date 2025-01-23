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Posted 23 января, 18:16

Published 23 января, 18:16

Modified 23 января, 18:18

Updated 23 января, 18:18

Итоги четверга: Ростов-на-Дону атаковали крысы, а жителям пообещали дешевую картошку

Итоги четверга: Ростов-на-Дону атаковали крысы, а жителям пообещали дешевую картошку

23 января 2025, 18:16
Фото: 1MI.
Район в Ростове атаковали грызуны, тем временем в регионе оптовики готовятся вдвое снижать цены на картошку, а стоимость бензина упала. Главные новости за 23 января в материале RostovGazeta.

Атака крыс

В соцмедиа начала распространяться информация от жителей Левенцовки о нашествии крыс.

Сообщается, что грызуны поселились возле домов на улице Ткачева. Они проникают в машины и здания, чтобы согреться. При этом животные портят транспортные средства.

Кроме того, жители микрорайона массово находят трупы крыс. По словам интернет-пользователей, это происходит и в центре города, а причиной могут служить переполненные мусорные контейнеры.

Оптовики готовятся вдвое снизить цены на картофель в Ростовской области
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Дорогой корнеплод

В прошлом году валовый сбор картофеля упал на 15%, а потребительские цены выросли примерно вдвое. Если в начале 2024-го стоимость картошки составила 30 рублей за килограмм, то в 2025 году жители региона стали покупать его уже по 61 рублю.

Этой весной участники рынка ожидают снижения оптовых цен. Это повлияет и на розничную стоимость корнеплода.

Дело в том, что в минувшем году валовый сбор картофеля снизился несильно, а в целом по округу была хорошая урожайность.

Эксперты полагают, что весной производители начнут активно поставлять картофель на рынок. Уточняется, что в данном случае цена может опуститься до 20 рублей за килограмм.

Цены на бензин в Ростовской области почти достигли 81 рубля за литр
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Дешевый бензин

В период с 14 по 20 января в регионе упали цены на бензин. Статистика показала, в среднем владельцы машин заливают горючее за 62,46 рубля. Это — на пять копеек меньше в сравнении с ценами на прошлой неделе.

Кроме того, стало дешевле горючее АИ-92 (55,9 рубля). Его стоимость упала на семь копеек. За АИ-95 автовладельцам нужно будет заплатить 62,08 рубля. Это — на три копейки меньше, чем за предыдущий период.

Цены на АИ-98 и дизельное топливо при этом не изменились. Это — 80,9 и 65,96 рубля соответственно.

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