Магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область на сутки

Солнечная активность начнет проявляться в пятницу вечером, 24 января, в Ростовской области. Примерно в 18.00 мск возбуждение магнитосферы Земли составит четыре балла из девяти возможных. Постепенно оно вырастет до 5,5 балла и достигнет уровня G1. Буря закончится только в субботу вечером, 25 января.