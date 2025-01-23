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Posted 23 января, 10:52

Published 23 января, 10:52

Modified 23 января, 10:54

Updated 23 января, 10:54

Магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область на сутки

Магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область на сутки

23 января 2025, 10:52
Фото: Unsplash. Магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область на сутки
В ближайшие дни на территории Ростовской области начнется сильная геомагнитная буря, которая будет бушевать около 24 часов, информирует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Солнечная активность начнет проявляться в пятницу вечером, 24 января, в Ростовской области. Примерно в 18.00 мск возбуждение магнитосферы Земли составит четыре балла из девяти возможных. Постепенно оно вырастет до 5,5 балла и достигнет уровня G1. Буря закончится только в субботу вечером, 25 января.

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Затяжная магнитная буря может вызвать недомогание и другие проблемы со здоровьем. В эти дни жителям региона рекомендуется тщательнее следить за своим самочувствием.

До этого RostovGazeta узнала, как быстро похудеть после новогодних праздников. Подробные советы фитнес-тренера и нутрициолога в нашем материале.

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