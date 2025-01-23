Место главы администрации Ростова Логвиненко временно занял его заместитель

Напомним, 14 января в соцмедиа начали распространяться сведения об отставке Алексея Логвиненко. Позднее в мэрии Ростова опровергли данную информацию. В этот же день состоялась встреча главы горадминистрации с руководителями местных СМИ. Во время мероприятия Алексей Логвиненко заявил, что пока не собирается увольняться, однако допустил вероятность того, что может досрочно уйти с поста по решению Гордумы.