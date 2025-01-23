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Posted 23 января, 15:08

Published 23 января, 15:08

Modified 23 января, 15:10

Updated 23 января, 15:10

В Ростове место Логвиненко временно занял экс-полицейский

Место главы администрации Ростова Логвиненко временно занял его заместитель

23 января 2025, 15:08
Фото: rostov-gorod.ru. В Ростове место Логвиненко временно занял экс-полицейский
Исполняющим обязанности главы администрации Ростова назначен первый заместитель Алексея Логвиненко Алексей Потешкин. Документы его подписью в качестве исполняющего обязанности главы администрации появились на сайте городской управы.

Подписанные Алексеем Потешкиным документы появились на сайте горадминистрации 22 января 2025-го. Он успел поставить подписи на шести действующих актах.

Ранее RostovGazeta писала, что его назначили на пост первого заместителя главы администрации в декабре 2024 года. До этого Потешкин регулировал вопросы взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС.

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Напомним, 14 января в соцмедиа начали распространяться сведения об отставке Алексея Логвиненко. Позднее в мэрии Ростова опровергли данную информацию. В этот же день состоялась встреча главы горадминистрации с руководителями местных СМИ. Во время мероприятия Алексей Логвиненко заявил, что пока не собирается увольняться, однако допустил вероятность того, что может досрочно уйти с поста по решению Гордумы.

16 января появилась, а затем исчезла информация о внеочередном заседании, на котором якобы поднимут тему отставки по собственному желанию главы горадминистрации.

После этого Алексей Логвиненко и вовсе пропал из медиапространства.

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