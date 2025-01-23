Место главы администрации Ростова Логвиненко временно занял его заместитель

Posted 23 января, 15:08
Published 23 января, 15:08
Modified 23 января, 15:10
Updated 23 января, 15:10
Подписанные Алексеем Потешкиным документы появились на сайте горадминистрации 22 января 2025-го. Он успел поставить подписи на шести действующих актах.
Ранее RostovGazeta писала, что его назначили на пост первого заместителя главы администрации в декабре 2024 года. До этого Потешкин регулировал вопросы взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС.
Напомним, 14 января в соцмедиа начали распространяться сведения об отставке Алексея Логвиненко. Позднее в мэрии Ростова опровергли данную информацию. В этот же день состоялась встреча главы горадминистрации с руководителями местных СМИ. Во время мероприятия Алексей Логвиненко заявил, что пока не собирается увольняться, однако допустил вероятность того, что может досрочно уйти с поста по решению Гордумы.
16 января появилась, а затем исчезла информация о внеочередном заседании, на котором якобы поднимут тему отставки по собственному желанию главы горадминистрации.
После этого Алексей Логвиненко и вовсе пропал из медиапространства.