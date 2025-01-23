Мог вызвать токсический гепатит: тонны опасного гороха нашли в Ростовской области

Posted 23 января, 13:29
Published 23 января, 13:29
Modified 23 января, 13:31
Updated 23 января, 13:31
Индивидуальный предприниматель, занимающийся производством и реализацией зерновых культур в Егоролыкском районе, принял декларацию о соответствии качества гороха. При этом продукт прошел не полную проверку на безопасность. Были пропущены испытания на гелиотроп опушеноплодный и на пестициды.
Стоит отметить, что гелиотроп опушенноплодный — жесткоопушенный токсичный однолетник. Его плоды содержат вещества, вызывающие тяжёлые заболевания печени с развитием водянки и токсическое воспаление печени. То есть горох, может быть потенциально опасным, так как не прошел все испытания.
Добавим, что Россельхознадзор признал декларацию не действительной, в связи с несоответствиями требованиям техрегламента о безопасности.
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