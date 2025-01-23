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Posted 23 января, 13:29

Published 23 января, 13:29

Modified 23 января, 13:31

Updated 23 января, 13:31

Предприниматель пытался распространить токсичный горох в Ростовской области

Мог вызвать токсический гепатит: тонны опасного гороха нашли в Ростовской области

23 января 2025, 13:29
Фото: wikimedia.org. Предприниматель пытался распространить токсичный горох в Ростовской области

В Ростовской области нашли тонны гороха, который мог вызвать токсический гепатит

Сотрудники Россельхознадзора выявили и пресекли недостоверное декларирование 35 тонн кормового гороха в Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Индивидуальный предприниматель, занимающийся производством и реализацией зерновых культур в Егоролыкском районе, принял декларацию о соответствии качества гороха. При этом продукт прошел не полную проверку на безопасность. Были пропущены испытания на гелиотроп опушеноплодный и на пестициды.

Стоит отметить, что гелиотроп опушенноплодный — жесткоопушенный токсичный однолетник. Его плоды содержат вещества, вызывающие тяжёлые заболевания печени с развитием водянки и токсическое воспаление печени. То есть горох, может быть потенциально опасным, так как не прошел все испытания.

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Добавим, что Россельхознадзор признал декларацию не действительной, в связи с несоответствиями требованиям техрегламента о безопасности.

Ранее стало известно, что в Ростовской области продавали свиные котлеты с неприятным «сюрпризом».

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