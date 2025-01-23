Мог вызвать токсический гепатит: тонны опасного гороха нашли в Ростовской области

Стоит отметить, что гелиотроп опушенноплодный — жесткоопушенный токсичный однолетник. Его плоды содержат вещества, вызывающие тяжёлые заболевания печени с развитием водянки и токсическое воспаление печени. То есть горох, может быть потенциально опасным, так как не прошел все испытания.