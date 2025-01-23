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Posted 23 января, 15:04

Published 23 января, 15:04

Modified 23 января, 15:06

Updated 23 января, 15:06

В Батайске начальник по соцзащите назначал выплаты тем, кому они не нужны

На экс-начальника управления соцзащиты Батайска завели дело за назначенные им выплаты

23 января 2025, 15:04
Фото: Яндекс. Карты/Оксана. В Батайске начальник по соцзащите назначал выплаты тем, кому они не нужны

На экс-начальника управления соцзащиты Батайска завели уголовное дело

В Ростовской области в Батайске оперативники поймали начальника управления социальной защиты населения, который назначал социальные выплаты тем, кто не имел на это право. Об этом рассказали в УФСБ РФ Ростовской области.

Сообщается, что начальник УСЗН превысил служебные полномочия при выдаче социальной помощи населению. Оперативники выяснили, что фигурант назначал выплаты гражданам, которые не имели на это право, так как не являлись малоимущими и не находились в трудной жизненной ситуации.

В результате государственной казне был нанесен ущерб в размере 4,9 миллиона рублей.

На начальника УСЗН возбудили дело по признакам превышения служебных полномочий. Уточняется, что всего было зафиксировано три эпизода противоправных действий.

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Ранее в Ростове мигрант попытался сбежать от правоохранителей во время проведения рейда.

До этого дело экс-председателя ростовского суда Золотаревой передали судьям.

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