На экс-начальника управления соцзащиты Батайска завели дело за назначенные им выплаты

Posted 23 января, 15:04
Published 23 января, 15:04
Modified 23 января, 15:06
Updated 23 января, 15:06
Сообщается, что начальник УСЗН превысил служебные полномочия при выдаче социальной помощи населению. Оперативники выяснили, что фигурант назначал выплаты гражданам, которые не имели на это право, так как не являлись малоимущими и не находились в трудной жизненной ситуации.
В результате государственной казне был нанесен ущерб в размере 4,9 миллиона рублей.
На начальника УСЗН возбудили дело по признакам превышения служебных полномочий. Уточняется, что всего было зафиксировано три эпизода противоправных действий.
Ранее в Ростове мигрант попытался сбежать от правоохранителей во время проведения рейда.
До этого дело экс-председателя ростовского суда Золотаревой передали судьям.