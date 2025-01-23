На экс-начальника управления соцзащиты Батайска завели дело за назначенные им выплаты

Сообщается, что начальник УСЗН превысил служебные полномочия при выдаче социальной помощи населению. Оперативники выяснили, что фигурант назначал выплаты гражданам, которые не имели на это право, так как не являлись малоимущими и не находились в трудной жизненной ситуации.