На оледеневшей трассе М-4 «Дон» под Ростовом столкнулись 10 машин

Информация о ДТП появилась примерно в 18.23 мск. По данным источника, аварии произошли недалеко от поселка Красный Колос в Ростовской области. Интернет-пользователи пишут, что участниками ДТП стали 10 машин. По их словам, на место происшествия приехали спасатели и кареты скорой помощи. Кроме того, движение по трассе парализовало: участок протяженностью 2,7 километра окрасился в «бордовый». Очевидцы предполагают, что причиной аварии мог стать гололед.