На оледеневшей трассе М-4 «Дон» под Ростовом столкнулись 10 машин

Posted 23 января, 16:39
Published 23 января, 16:39
Modified 23 января, 16:41
Updated 23 января, 16:41
Информация о ДТП появилась примерно в 18.23 мск. По данным источника, аварии произошли недалеко от поселка Красный Колос в Ростовской области. Интернет-пользователи пишут, что участниками ДТП стали 10 машин. По их словам, на место происшествия приехали спасатели и кареты скорой помощи. Кроме того, движение по трассе парализовало: участок протяженностью 2,7 километра окрасился в «бордовый». Очевидцы предполагают, что причиной аварии мог стать гололед.
«Скорая и спасатели приехали», — пишет пользователь сервиса.
«Пять скорых машин со стороны Ростова приехали», — добавляет очевидец.
«Массовое ДТП и гололед», — пишет интернет-пользователь.
В Госавтоинспекции уточнили, что, по предварительным данным, столкнулись 10 автомобилей. Из них два ДТП оформили по европротоколу. Еще несколько машин получили механические повреждения. Сообщается, что все же обошлось без пострадавших.