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Posted 23 января, 16:39

Published 23 января, 16:39

Modified 23 января, 16:41

Updated 23 января, 16:41

На оледеневшей трассе М-4 «Дон» под Ростовом столкнулись 10 машин

На оледеневшей трассе М-4 «Дон» под Ростовом столкнулись 10 машин

23 января 2025, 16:39
Фото: 1MI.
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло несколько ДТП. Интернет-пользователи пишут, что участниками аварий стали не менее десяти машин. Информация об этом появилась в сервисе «Яндекс.Карты».

Информация о ДТП появилась примерно в 18.23 мск. По данным источника, аварии произошли недалеко от поселка Красный Колос в Ростовской области. Интернет-пользователи пишут, что участниками ДТП стали 10 машин. По их словам, на место происшествия приехали спасатели и кареты скорой помощи. Кроме того, движение по трассе парализовало: участок протяженностью 2,7 километра окрасился в «бордовый». Очевидцы предполагают, что причиной аварии мог стать гололед.

«Скорая и спасатели приехали», — пишет пользователь сервиса.
«Пять скорых машин со стороны Ростова приехали», — добавляет очевидец.
«Массовое ДТП и гололед», — пишет интернет-пользователь.

В Госавтоинспекции уточнили, что, по предварительным данным, столкнулись 10 автомобилей. Из них два ДТП оформили по европротоколу. Еще несколько машин получили механические повреждения. Сообщается, что все же обошлось без пострадавших.

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Фото: Яндекс.Карты

Ранее движение на Стачки в Ростове парализовало из-за массового ДТП с автобусом.

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