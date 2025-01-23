На российском авторынке внедряются новые удобные онлайн-сервисы

Posted 23 января, 17:24
Published 23 января, 17:24
Modified 23 января, 17:25
Updated 23 января, 17:25
Все владельцы автомобилей премиум-класса ожидают от машины надежности и удобной работы онлайн-сервисов. Данные электронные инструменты предоставляют множество дополнительных возможностей — от удаленного управления до диагностики технического состояния авто.
Целью создания систем онлайн-сервисов на авторынке является предоставление автомобилисту возможности достать из кармана смартфон и удаленно управлять различными функциями автомобиля, получая при этом важную информацию. Так работают BMW ConnectedDrive, Mercedes-Benz User Experience, Audi connect, Volvo On Call и EXEED Connect (разработана для премиальных моделей внедорожников EXEED RX и VX). Об этом сообщает newsnn.ru.
В частности, кроме возможности удаленно управлять опциями автомобиля через приложение (запуск двигателя и климатической системы, активация обогрева сидений, руля, лобового стекла), в системе EXEED Connect можно изучить данные о пробеге, о среднем расходе топлива и запасе, о ходе автомобиля и о давлении в шинах.
Главной задачей таких сервисов является обеспечение безопасности и комфорта. Помимо этого, владельцы премиальных внедорожников могут воспользоваться дополнительными возможностями, получая актуальные данные о состоянии машины в любой момент и в любом месте. В ходе движения авто онлайн-навигация предоставляет информацию о загруженности автотрасс, о пробках и о погоде. Умная программа способна напомнить владельцу авто о дате предстоящего техобслуживания или о плановых работах в официальном дилерском центре.
В современном мире онлайн-сервисы становятся необходимостью для автомобилистов, особенно для владельцев машин премиум-класса. Самыми важными являются безопасность и оптимизация применения транспортного средства. Нужно лишь выбрать самый подходящий вариант, позволяющий владельцу автомобиля полностью контролировать свою машину.