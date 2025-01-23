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Posted 23 января, 17:24

Published 23 января, 17:24

Modified 23 января, 17:25

Updated 23 января, 17:25

На российском авторынке внедряются новые удобные онлайн-сервисы

На российском авторынке внедряются новые удобные онлайн-сервисы

23 января 2025, 17:24
Фото: Изображение Midjourney.
После ухода некоторых зарубежных брендов с российского автомобильного рынка на нем освободились перспективные ниши. Их занимают компании, технологии которых не только не уступают конкурентам, но порой даже превосходят их.

Все владельцы автомобилей премиум-класса ожидают от машины надежности и удобной работы онлайн-сервисов. Данные электронные инструменты предоставляют множество дополнительных возможностей — от удаленного управления до диагностики технического состояния авто.

Целью создания систем онлайн-сервисов на авторынке является предоставление автомобилисту возможности достать из кармана смартфон и удаленно управлять различными функциями автомобиля, получая при этом важную информацию. Так работают BMW ConnectedDrive, Mercedes-Benz User Experience, Audi connect, Volvo On Call и EXEED Connect (разработана для премиальных моделей внедорожников EXEED RX и VX). Об этом сообщает newsnn.ru.

В частности, кроме возможности удаленно управлять опциями автомобиля через приложение (запуск двигателя и климатической системы, активация обогрева сидений, руля, лобового стекла), в системе EXEED Connect можно изучить данные о пробеге, о среднем расходе топлива и запасе, о ходе автомобиля и о давлении в шинах.

Главной задачей таких сервисов является обеспечение безопасности и комфорта. Помимо этого, владельцы премиальных внедорожников могут воспользоваться дополнительными возможностями, получая актуальные данные о состоянии машины в любой момент и в любом месте. В ходе движения авто онлайн-навигация предоставляет информацию о загруженности автотрасс, о пробках и о погоде. Умная программа способна напомнить владельцу авто о дате предстоящего техобслуживания или о плановых работах в официальном дилерском центре.

В современном мире онлайн-сервисы становятся необходимостью для автомобилистов, особенно для владельцев машин премиум-класса. Самыми важными являются безопасность и оптимизация применения транспортного средства. Нужно лишь выбрать самый подходящий вариант, позволяющий владельцу автомобиля полностью контролировать свою машину.

#Авто
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