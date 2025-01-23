На российском авторынке внедряются новые удобные онлайн-сервисы

Главной задачей таких сервисов является обеспечение безопасности и комфорта. Помимо этого, владельцы премиальных внедорожников могут воспользоваться дополнительными возможностями, получая актуальные данные о состоянии машины в любой момент и в любом месте. В ходе движения авто онлайн-навигация предоставляет информацию о загруженности автотрасс, о пробках и о погоде. Умная программа способна напомнить владельцу авто о дате предстоящего техобслуживания или о плановых работах в официальном дилерском центре.