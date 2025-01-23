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Posted 23 января, 09:39

Published 23 января, 09:39

Modified 23 января, 09:41

Updated 23 января, 09:41

К весне 2025 года цены на картофель могут снизиться вдвое в Ростовской области

Оптовики готовятся вдвое снизить цены на картофель в Ростовской области

23 января 2025, 09:39
Фото: Pxhere. К весне 2025 года цены на картофель могут снизиться вдвое в Ростовской области

К весне 2025 года цены на картофель могут снизиться вдвое в Ростовской области

В Ростовской области эксперты предсказывают резкое понижение цены на картофель. Об этом 23 января сообщает РБК Ростов.

В прошлом году валовый сбор картофеля упал на 15%, а потребительские цены выросли примерно в два раза. Если в январе 2024-го стоимость составляла менее 31 рубля за килограмм, то в 2025 году его стали продавать почти по 61 рублю.

Этой весной участники рынка ожидают значительного снижения оптовых цен, что повлияет и на стоимость этого корнеплода в розницу. Дело в том, что в минувшем году валовый сбор картофеля снизился не так сильно по сравнению с другими культурами. А в целом по Южному федеральному округу ситуацию и вовсе можно назвать благополучной — собрано 1,44 миллиона тонн урожая, когда годом ранее было 1,56 миллиона тонн (разница всего в 120 тысяч тонн).

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Эксперты считают, что большая часть производителей пока что придерживает картофель. А вот в марте и апреле начнет активно поставлять его на рынок. В таком случае оптовая цена может опуститься до 20 рублей за кило.

Ранее стало известно, где в Ростовской области продают самые дешевые яйца.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Рынок#Южный федеральный округ#Сбор урожая#Картофель
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