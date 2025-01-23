Оптовики готовятся вдвое снизить цены на картофель в Ростовской области

Этой весной участники рынка ожидают значительного снижения оптовых цен, что повлияет и на стоимость этого корнеплода в розницу. Дело в том, что в минувшем году валовый сбор картофеля снизился не так сильно по сравнению с другими культурами. А в целом по Южному федеральному округу ситуацию и вовсе можно назвать благополучной — собрано 1,44 миллиона тонн урожая, когда годом ранее было 1,56 миллиона тонн (разница всего в 120 тысяч тонн).