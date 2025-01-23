Оптовики готовятся вдвое снизить цены на картофель в Ростовской области

Posted 23 января, 09:39
Published 23 января, 09:39
Modified 23 января, 09:41
Updated 23 января, 09:41
В прошлом году валовый сбор картофеля упал на 15%, а потребительские цены выросли примерно в два раза. Если в январе 2024-го стоимость составляла менее 31 рубля за килограмм, то в 2025 году его стали продавать почти по 61 рублю.
Этой весной участники рынка ожидают значительного снижения оптовых цен, что повлияет и на стоимость этого корнеплода в розницу. Дело в том, что в минувшем году валовый сбор картофеля снизился не так сильно по сравнению с другими культурами. А в целом по Южному федеральному округу ситуацию и вовсе можно назвать благополучной — собрано 1,44 миллиона тонн урожая, когда годом ранее было 1,56 миллиона тонн (разница всего в 120 тысяч тонн).
Эксперты считают, что большая часть производителей пока что придерживает картофель. А вот в марте и апреле начнет активно поставлять его на рынок. В таком случае оптовая цена может опуститься до 20 рублей за кило.
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