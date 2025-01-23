rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 07:50

Published 23 января, 07:50

Modified 23 января, 07:52

Updated 23 января, 07:52

Пенсии увеличат на 9,5% из-за высокой инфляции в Ростовской области

Пенсии увеличат на 9,5% из-за высокой инфляции в Ростовской области

23 января 2025, 07:50
Фото: Unsplash. Пенсии увеличат на 9,5% из-за высокой инфляции в Ростовской области
В Ростовской области, как и по всей России, проиндексируют пенсии из-за повышенной инфляции. Об этом президент страны Владимир Путин сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам 22 января.

Глава государства объяснил, что изначально планировали увеличить страховые пенсии на 7,3%. К такой индексации готовились исходя из прогноза уровня инфляции. Однако последний на практике оказался куда выше. Поэтому размер пенсии будут повышать, учитывая реальную ситуацию — по фактической инфляции прошлого года. Так, с 1 января (задним числом) страховые выплаты вырастут на 9,5%.

Пенсии за январь пересчитают и в феврале сделают доплату.

В Ростовской области увеличили соцвыплату за проезд в общественном транспорте
Узнать подробнее

Кроме того, недавно проиндексировали и военные пенсии. К ним относятся выплаты за выслугу лет, по инвалидности или по потере кормильца. С 1 октября сумма увеличилась на 5,1%. Президент предложил провести дополнительную индексацию и по этим выплатам. Размер пенсий увеличат так же — задним числом, с 1 января 2025 года.

Ранее стало известно, что подорожает с января 2025 года. В список вошли и штрафы, и билеты на ж/д транспорт, и оплата детского сада. Подробнее о повышении цен и тарифов читайте в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Новогодний кошмар: что подорожает в Ростове с 1 января 2025 годаПеред Новым годом взлетели цены на красную икру в Ростовской областиЦБ объяснил стремительный рост цен на картошку и бананы в Ростовской области
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Тарифы#Инфляция#Пенсии#Владимир Путин#Индексация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика