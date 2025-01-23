Пенсии увеличат на 9,5% из-за высокой инфляции в Ростовской области

Кроме того, недавно проиндексировали и военные пенсии. К ним относятся выплаты за выслугу лет, по инвалидности или по потере кормильца. С 1 октября сумма увеличилась на 5,1%. Президент предложил провести дополнительную индексацию и по этим выплатам. Размер пенсий увеличат так же — задним числом, с 1 января 2025 года.