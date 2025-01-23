Пенсии увеличат на 9,5% из-за высокой инфляции в Ростовской области

Posted 23 января, 07:50
Published 23 января, 07:50
Modified 23 января, 07:52
Updated 23 января, 07:52
Глава государства объяснил, что изначально планировали увеличить страховые пенсии на 7,3%. К такой индексации готовились исходя из прогноза уровня инфляции. Однако последний на практике оказался куда выше. Поэтому размер пенсии будут повышать, учитывая реальную ситуацию — по фактической инфляции прошлого года. Так, с 1 января (задним числом) страховые выплаты вырастут на 9,5%.
Пенсии за январь пересчитают и в феврале сделают доплату.
Кроме того, недавно проиндексировали и военные пенсии. К ним относятся выплаты за выслугу лет, по инвалидности или по потере кормильца. С 1 октября сумма увеличилась на 5,1%. Президент предложил провести дополнительную индексацию и по этим выплатам. Размер пенсий увеличат так же — задним числом, с 1 января 2025 года.
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