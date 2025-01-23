Появились кадры столкновения больше десятка машин под Ростовом на трассе М-4

Posted 23 января, 18:31
Published 23 января, 18:31
Modified 23 января, 18:33
Updated 23 января, 18:33
Напомним, информация об авариях появилась вечером 23 января. Телеграм-пользователи написали, что участниками ДТП стали более десятка машин, а на место столкновения прибыли спасатели и реанимация. В Госавтоинспекции позже отметили, что инцидент обошелся без пострадавших.
В МБУ АР «УПЧС» по Аксайскому району сообщили, что около 18 часов поступило сообщение о массовом столкновении легковых автомобилей на 1038 километре трассы М-4 «Дон» (участок «Новочеркасской развязки»).
«На место происшествия выехали экстренные службы Аксайского района и г. Новочеркасска, в том числе: спасатели Южного пожарно-спасательного отряда, АСП МБУ АР „УПЧС“, а так же СМП ГБУ РО г. Новочеркасска. После прибытия служб на месте ДТП установлен факт столкновения 11 автомобилей, пострадавших нет. В настоящее время ведётся сбор информации, проводятся мероприятия по ликвидации дорожного полотна от последствий ДТП», — сказано в сообщении.
Позднее в УПЧС добавили, что количество пострадавших в ДТП автомобилей уточняется.
На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно, что заднюю часть одного из автомобилей расплющило от удара. У другой машины сильно поврежден бампер.
«На мосту на новочеркасской развязке на трассе М-4 ДТП из 12 машин! Проезд в сторону Новочеркасска полностью перекрыт. Информации о пострадавших пока не поступало», — пишет источник.