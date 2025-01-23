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Posted 23 января, 18:31

Published 23 января, 18:31

Modified 23 января, 18:33

Updated 23 января, 18:33

Появились кадры массового столкновения машин под Ростовом на трассе М-4 «Дон»

Появились кадры столкновения больше десятка машин под Ростовом на трассе М-4

23 января 2025, 18:31
Фото: для иллюстрации. 1MI. Появились кадры массового столкновения машин под Ростовом на трассе М-4 «Дон»
Появились кадры последствий ДТП с участием более десятка автомобилей на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области. Видео опубликовал телеграм-канал «Ростов папа».

Напомним, информация об авариях появилась вечером 23 января. Телеграм-пользователи написали, что участниками ДТП стали более десятка машин, а на место столкновения прибыли спасатели и реанимация. В Госавтоинспекции позже отметили, что инцидент обошелся без пострадавших.

В МБУ АР «УПЧС» по Аксайскому району сообщили, что около 18 часов поступило сообщение о массовом столкновении легковых автомобилей на 1038 километре трассы М-4 «Дон» (участок «Новочеркасской развязки»).

«На место происшествия выехали экстренные службы Аксайского района и г. Новочеркасска, в том числе: спасатели Южного пожарно-спасательного отряда, АСП МБУ АР „УПЧС“, а так же СМП ГБУ РО г. Новочеркасска. После прибытия служб на месте ДТП установлен факт столкновения 11 автомобилей, пострадавших нет. В настоящее время ведётся сбор информации, проводятся мероприятия по ликвидации дорожного полотна от последствий ДТП», — сказано в сообщении.

Позднее в УПЧС добавили, что количество пострадавших в ДТП автомобилей уточняется.

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно, что заднюю часть одного из автомобилей расплющило от удара. У другой машины сильно поврежден бампер.

«На мосту на новочеркасской развязке на трассе М-4 ДТП из 12 машин! Проезд в сторону Новочеркасска полностью перекрыт. Информации о пострадавших пока не поступало», — пишет источник.
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Видео: Телеграм-канал «Ростов папа».

Ранее движение на Стачках в Ростове встало из-за ДТП с автобусом и двумя легковушками.

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