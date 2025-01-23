Появились кадры столкновения больше десятка машин под Ростовом на трассе М-4

«На место происшествия выехали экстренные службы Аксайского района и г. Новочеркасска, в том числе: спасатели Южного пожарно-спасательного отряда, АСП МБУ АР „УПЧС“, а так же СМП ГБУ РО г. Новочеркасска. После прибытия служб на месте ДТП установлен факт столкновения 11 автомобилей, пострадавших нет. В настоящее время ведётся сбор информации, проводятся мероприятия по ликвидации дорожного полотна от последствий ДТП», — сказано в сообщении.