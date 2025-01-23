Сильная метель накроет трассу М-4 в Ростовской области

Posted 23 января, 08:51
Published 23 января, 08:51
Modified 23 января, 08:53
Updated 23 января, 08:53
Мокрый снег сорвется в Ростовской области уже днем. Температура воздуха в среднем приблизится к нулю градусов. Поэтому на дорогах может появиться гололед.
Водителей просят быть осторожнее на федеральной трассе из-за непогоды. Автомобилистам стоит увеличить дистанцию между попутным транспортом, соблюдать скоростной режим и не лихачить.
В это же время метель ожидается на трассах М-11 «Нева» — в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях, а также М-12 «Восток» — в Чувашии и Татарстане.
Ранее RostovGazeta сообщала, когда стихнет ветер в Ростовской области.