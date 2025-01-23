rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 08:51

Published 23 января, 08:51

Modified 23 января, 08:53

Updated 23 января, 08:53

Сильная метель накроет трассу М-4 в Ростовской области

Сильная метель накроет трассу М-4 в Ростовской области

23 января 2025, 08:51
Фото: 56.mchs.gov.ru. Сильная метель накроет трассу М-4 в Ростовской области
В Ростовской области ожидается метель на трассе М-4 «Дон». Непогода разыграется во второй половине дня 23 января, сообщает Автодор.

Мокрый снег сорвется в Ростовской области уже днем. Температура воздуха в среднем приблизится к нулю градусов. Поэтому на дорогах может появиться гололед.

Водителей просят быть осторожнее на федеральной трассе из-за непогоды. Автомобилистам стоит увеличить дистанцию между попутным транспортом, соблюдать скоростной режим и не лихачить.

Мокрый снег накрыл трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
Узнать подробнее

В это же время метель ожидается на трассах М-11 «Нева» — в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях, а также М-12 «Восток» — в Чувашии и Татарстане.

Ранее RostovGazeta сообщала, когда стихнет ветер в Ростовской области.

Читайте также:
Мокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской областиГололед и сильный ветер надвигаются на Ростовскую областьМокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Непогода#Гололед#Автодор#Автомобилисты#Татарстан#Новгородская область#Тверская область#Трасса М-4
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика