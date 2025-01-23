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Posted 23 января, 06:53

Published 23 января, 06:53

Modified 23 января, 06:55

Updated 23 января, 06:55

Стало известно, когда сильные ветра уйдут из Ростова-на-Дону

Стало известно, когда стихнет штормовой ветер в Ростове-на-Дону

23 января 2025, 06:53
Фото: Unsplash. Стало известно, когда сильные ветра уйдут из Ростова-на-Дону

Штормовой ветер утихнет в Ростове-на-Дону в конце недели

На этой неделе синоптики прогнозируют резкое потепление и снижение скорости ветра в Ростове-на-Дону.

Четверг, 23 января, будет последним ветреным днем на этой неделе. Воздушный поток будет идти с юго-востока со скоростью 13 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 0 градусов, а ночью — -2 градуса. Вечером и ночью ожидается дождь.

В пятницу, 24 января, ночью и утром будет идти ливень, однако скорость ветра снизится сразу до шести метров в секунду. В течение суток температурный диапазон будет варьироваться от 0 до +2 градусов.

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В субботу, 25 января, наступит неожиданное потепление. Днем столбики термометров покажут до +5, а ночью — до +2 градусов. При этом дождь и ветер только усилятся. Порывы ветра достигнут 8 метров в секунду.

Добавим, что умеренная скорость ветра продержится до конца месяца. В 30-х числах января воздушный поток разгонится минимум до 12 метров в секунду.

Ранее синоптики спрогнозировали минимум еще три дня ненастья в донской столице.

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