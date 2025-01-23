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Posted 23 января, 19:33

Published 23 января, 19:33

Modified 23 января, 19:35

Updated 23 января, 19:35

Стало известно, в какую сумму обходится бюджету Ростова Алексей Логвиненко

Стало известно, в какую сумму обходится бюджету Ростова Алексей Логвиненко

23 января 2025, 19:33
Фото: тг Алексея Логвиненко. Стало известно, в какую сумму обходится бюджету Ростова Алексей Логвиненко

На содержание Алексея Логвиненко из бюджета Ростова тратят больше 6 млн в год

Более 6 миллионов рублей предусмотрено на содержание главы администрации Ростова. Как сообщают городские СМИ со ссылкой на пресс-службу мэрии, в сумму входят страховые взносы и зарплата.

По информации Donnews, на заработную плату из 6,2 миллиона рублей выделяют 4,9. Оставшиеся 1,3 миллиона идут в оплату страховки. Очевидно, до вычета налога ежемесячная зарплата Алексея Логвиненко превышает 400 тысяч рублей.

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В 2024 году содержание главы администрации не превышало 6 миллионов рублей — всего 5,5. Вероятно, ему повысили зарплату в связи с инфляцией. При этом по сравнению с тем, сколько выделяют денег на содержание губернатора, сумма не кажется такой большой. На 2025 год в бюджет заложили 30 миллионов рублей на эти цели.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, кто стал исполняющим обязанности главы администрации Ростова на время больничного Алексея Логвиненко. Последний, прежде чем исчез из новостной повестки, запомнился слухами об отставке и его громком опровержении в ходе встречи со СМИ.

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