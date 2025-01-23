Стало известно, в какую сумму обходится бюджету Ростова Алексей Логвиненко

В 2024 году содержание главы администрации не превышало 6 миллионов рублей — всего 5,5. Вероятно, ему повысили зарплату в связи с инфляцией. При этом по сравнению с тем, сколько выделяют денег на содержание губернатора, сумма не кажется такой большой. На 2025 год в бюджет заложили 30 миллионов рублей на эти цели.