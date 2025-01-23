Стало известно, в какую сумму обходится бюджету Ростова Алексей Логвиненко

Posted 23 января, 19:33
Published 23 января, 19:33
Modified 23 января, 19:35
Updated 23 января, 19:35
По информации Donnews, на заработную плату из 6,2 миллиона рублей выделяют 4,9. Оставшиеся 1,3 миллиона идут в оплату страховки. Очевидно, до вычета налога ежемесячная зарплата Алексея Логвиненко превышает 400 тысяч рублей.
В 2024 году содержание главы администрации не превышало 6 миллионов рублей — всего 5,5. Вероятно, ему повысили зарплату в связи с инфляцией. При этом по сравнению с тем, сколько выделяют денег на содержание губернатора, сумма не кажется такой большой. На 2025 год в бюджет заложили 30 миллионов рублей на эти цели.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, кто стал исполняющим обязанности главы администрации Ростова на время больничного Алексея Логвиненко. Последний, прежде чем исчез из новостной повестки, запомнился слухами об отставке и его громком опровержении в ходе встречи со СМИ.