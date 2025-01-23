rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 13:30

Published 23 января, 13:30

Modified 23 января, 13:36

Updated 23 января, 13:36

Т2 начала сотрудничать с ретейлером Связь.ON в сфере продаж SIM-карт

Т2 начала сотрудничать с ретейлером Связь.ON в сфере продаж SIM-карт

23 января 2025, 13:30
Фото: Т2.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». erid: 2W5zFHKFSF2
T2 наладила партнерство с первым в России финансово-товарным ретейлером Связь.ON. В мультицентрах и интернет-магазине Связь.ON уже доступны SIM-карты Т2 — после покупки их можно активировать самостоятельно или в салонах связи оператора Т2.

В 2025 году Т2 продолжает расширять список партнеров, предлагающих к покупке SIM-карты оператора. С начала января первым новым партнером стал финансово-торговый ретейлер Связь.ON, активно развивающийся в городах и агломерациях от 30 тысяч жителей. SIM-карты Т2 уже доступны в точках Связь.ON в 55 регионах, в том числе в Ростове-на-Дону, в дальнейшем сеть будет расширяться и на другие города.

Для активации приобретенной в розничной точке SIM-каты клиенту Т2 нужно пройти регистрацию самостоятельно через систему «Госуслуги» или «Госключ», загрузить паспортные данные и дождаться проверки. Затем абонент может выбрать удобный тарифный план в приложении или на сайте оператора. Сумма, потраченная на покупку SIM, автоматически поступит на баланс пользователя.

Антон Жуковский, директор по работе с федеральными каналами продаж Т2:

«Курс на развитие партнерств — один из ключевых в стратегии по увеличению продаж SIM-карт в регионах присутствия. Основной наш принцип — сделать связь доступной для как можно большего количества людей. Мы в Т2 активно работаем над расширением покрытия и улучшением качества связи. Наши новые клиенты получают стабильное соединение, возможность подключать выгодные тарифные планы и пользоваться преимуществами оператора в рамках программы лояльности „Больше“».

Дагмара Иванова, генеральный директор и один из учредителей Связь.ON:

«Мы строим розничную сеть нового формата. Наш фокус — предлагать клиентам индивидуальные решения под их персональные задачи. В наших мультицентрах клиентам всегда готова помочь команда хорошо обученных консультантов, которые помогут разобраться с проблемой и соберут комплексное предложение. Мы рады старту сотрудничества с оператором Т2. Это партнер, с которым у нас много общего в подходах и в идеологии».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика