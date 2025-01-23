Т2 начала сотрудничать с ретейлером Связь.ON в сфере продаж SIM-карт

В 2025 году Т2 продолжает расширять список партнеров, предлагающих к покупке SIM-карты оператора. С начала января первым новым партнером стал финансово-торговый ретейлер Связь.ON, активно развивающийся в городах и агломерациях от 30 тысяч жителей. SIM-карты Т2 уже доступны в точках Связь.ON в 55 регионах, в том числе в Ростове-на-Дону, в дальнейшем сеть будет расширяться и на другие города.