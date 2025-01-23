Цены на бензин в Ростовской области почти достигли 81 рубля за литр

Posted 23 января, 11:36
Published 23 января, 11:36
Modified 23 января, 11:38
Updated 23 января, 11:38
Согласно статистике ведомства, в Ростовской области автомобильный бензин в среднем можно купить за 62,46 рубля. Это на пять копеек меньше по сравнению в ценами на прошлой неделе. Также подешевело горючее АИ-92 — 55,90 рубля. Его средняя стоимость упала на семь копеек. АИ-95 разливают в среднем за 62,08 рубля, что на три копейки ниже предыдущего ценника.
Бензин АИ-98 за это время никак не изменился в цене. Его по-прежнему можно приобрести в среднем за 80,91 рубля. То же самое произошло и со стоимостью дизельного топлива. Его в среднем продают за 65,96 рубля.
До этого RostovGazeta рассказала жителям Ростовской области, где сэкономить на яйцах.