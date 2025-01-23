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Posted 23 января, 11:36

Published 23 января, 11:36

Modified 23 января, 11:38

Updated 23 января, 11:38

Автомобильный бензин неожиданно начал падать в цене в Ростовской области

Цены на бензин в Ростовской области почти достигли 81 рубля за литр

23 января 2025, 11:36
Фото: Unsplash/tanya_yana. Автомобильный бензин неожиданно начал падать в цене в Ростовской области
В период с 14 по 20 января 2025 года в Ростовской области понизились средние цены на бензин сообщает Росстат.

Согласно статистике ведомства, в Ростовской области автомобильный бензин в среднем можно купить за 62,46 рубля. Это на пять копеек меньше по сравнению в ценами на прошлой неделе. Также подешевело горючее АИ-92 — 55,90 рубля. Его средняя стоимость упала на семь копеек. АИ-95 разливают в среднем за 62,08 рубля, что на три копейки ниже предыдущего ценника.

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Бензин АИ-98 за это время никак не изменился в цене. Его по-прежнему можно приобрести в среднем за 80,91 рубля. То же самое произошло и со стоимостью дизельного топлива. Его в среднем продают за 65,96 рубля.

До этого RostovGazeta рассказала жителям Ростовской области, где сэкономить на яйцах.

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