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Posted 23 января, 12:26

Published 23 января, 12:26

Modified 23 января, 12:28

Updated 23 января, 12:28

Государство изымет четыре участка у двух предприятий в Ростовской области

У Белокалитвинской птицефабрики отберут два участка земли

23 января 2025, 12:26
Фото: Pxhere. Государство изымет четыре участка у двух предприятий в Ростовской области

Власти изымут четыре участка у двух предприятий в Ростовской области

В Ростовской области изымут четыре земельных участка для государственных нужд у двух предприятий. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Сообщается, что данные участки являются землями сельскохозяйственного назначения. Два из них принадлежат организации «Титовское», остальные — АО «Птицефабрика Белокалитвинская».

Все четыре участка находятся в Белокалитвинском районе. Два из них расположены в границах товарищеской организации «Мир», остальные — на территории бывшего колхоза.

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