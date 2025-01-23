У Белокалитвинской птицефабрики отберут два участка земли

Posted 23 января, 12:26
Published 23 января, 12:26
Modified 23 января, 12:28
Updated 23 января, 12:28
Сообщается, что данные участки являются землями сельскохозяйственного назначения. Два из них принадлежат организации «Титовское», остальные — АО «Птицефабрика Белокалитвинская».
Все четыре участка находятся в Белокалитвинском районе. Два из них расположены в границах товарищеской организации «Мир», остальные — на территории бывшего колхоза.
Ранее государственная экспертиза одобрила возведение гостиничного комплекса на левом берегу в Ростове-на-Дону.
До этого ростовским футболистам разрешили построить тренировочную площадку.