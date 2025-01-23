В Почте России отчитались о цифровизации компании

Posted 23 января, 16:59
Published 23 января, 16:59
Modified 23 января, 17:00
Updated 23 января, 17:00
Михаил Волков заявил, что внедрение QR-идентификации позволило ускорить выдачу посылок в три раза по сравнению с традиционной верификацией личности по документам. К концу 2024 года этой услугой воспользовались 6 млн клиентов. Кроме того, в более чем 1000 почтовых отделений начали работать зоны самообслуживания, что дало возможность клиентам отправлять посылки и письма, не прибегая к помощи операторов, пишут «Новые Известия».
В прошлом году Почта России провела обновление своего сайта и мобильного приложения. Теперь пользователи могут в одном окне выполнять различные операции, такие как отправка открыток, денежные переводы и оформление подписок. Эти нововведения оказались достаточно популярными: 8,9 млн клиентов воспользовались функциями через приложение, а 10 млн — через сайт.
Также были расширены международные финансовые сервисы, которые теперь позволяют осуществлять денежные переводы в 17 стран, включая Грецию, Кипр, Турцию и др.
В 2024 году Почта России существенно расширила партнерские связи с ведущими маркетплейсами. В 22 тыс. почтовых отделений теперь можно получать заказы с «Яндекс.Маркета», а в 32 тыс. — с Ozon. Кроме того, совместно с Wildberries было открыто свыше 6000 новых пунктов выдачи заказов.
За прошлый год отделения почты приняли порядка 350 тыс. бесплатных посылок для военнослужащих. Было доставлено более 600 тыс. отправлений жителей из приграничных регионов.
В прошлом году почта упростила процедуру подключения корпоративных клиентов через цифровую оферту. А за счет нового сервиса доставки крупногабаритных отправлений почтовыми вагонами ускорились логистические процессы. Этот сервис компания запустила совместно с ОАО «РЖД».
Почта России также обеспечивает бесперебойную коммуникацию между государством, корпоративными клиентами и гражданами, продолжая переводить отправления в цифровой формат. Так, по итогам прошедшего года количество электронных заказных и гибридных писем возросло на 14% и достигло 345 млн. Доля цифровых и гибридных писем, а также писем, оплаченных электронными марками, составила 48,5 — 50,5% от общего объема письменных отправлений. К сервису электронных заказных писем за год подключились более 1000 компаний.
В 2024 году Почта России при поддержке Социального фонда и Минтруда России обеспечила доставку почти 187 тыс. технических средств реабилитации маломобильным гражданам.
Михаил Волков отметил, что цель Почты России состоит в стабильном и качественном обслуживании каждого человека в любой точке страны. Он подчеркнул, что почта — это не просто оператор связи, а центр жизненно необходимых услуг, объединяющий граждан и государство.
По словам гендиректора Почты России, в 2024 году компания работала довольно эффективно. Обслуживание клиентов было ускорено, запущены новые полезные сервисы, что облегчило работу сотрудников. В 2025 году трансформация почты продолжится, заключил Михаил Волков.