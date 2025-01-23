В Почте России отчитались о цифровизации компании

Михаил Волков заявил, что внедрение QR-идентификации позволило ускорить выдачу посылок в три раза по сравнению с традиционной верификацией личности по документам. К концу 2024 года этой услугой воспользовались 6 млн клиентов. Кроме того, в более чем 1000 почтовых отделений начали работать зоны самообслуживания, что дало возможность клиентам отправлять посылки и письма, не прибегая к помощи операторов, пишут «Новые Известия».