Ветеринар Ситников рассказал о массовой гибели змей в Ростове от переохлаждения

Posted 23 января, 06:50
Published 23 января, 06:50
Modified 23 января, 06:52
Updated 23 января, 06:52
Ветеринар Евгений Ситников рассказывает, что ежегодно после новогодних праздников ветеринарные клиники сталкиваются с обращениями ростовчан, которые не знают, что делать с подаренными животными.
«Иной раз к нам на осмотр после нового года приводят свиней, коз. Люди просто не знают, как такие подарки содержать. В этом году буквально все заполонили змеи. Они чаще всего поступают с переохлаждением. Дарители не осознают, что змеям нужны особые условия содержания, обогреваемые террариумы, специальные рационы. У тех, кому такой подарок преподносят в качестве „сюрприза“, конечно, ничего подходящего не оказывается. А страдают в итоге змеи», — замечает ветеринар.
Житель Ростова Илья Сухой, которому на Новый год подарили маисового полоза, поделился своей историей с RostovGazeta:
«На Новый год друзья в обычном пластиковом контейнере подарили мне змею. Я ими никогда не увлекался и о таком подарке не просил. Змея вела себя вяло, мне пришлось на праздниках искать работающие ветклиники, выяснять что с ней. Лечение змей, к слову, подороже, чем кошек. В итоге пришлось искать змее нового хозяина, который сможет ей оборудовать террариум, чтобы она не погибла. Отдал бесплатно, чтобы у меня она не задерживалась».
Ветеринар рекомендует обладателям нежеланных змей не оставлять животное у себя, если нет возможности обеспечить рептилии подходящие условия для проживания.
«Оставлять змей без террариума категорически нельзя: они могут травмироваться, погибнуть от переохлаждения или сбежать. Соседи будут рады не больше вашего такому сюрпризу», — замечает эксперт.
Категорически нельзя выбрасывать животное на улицу: зимой змея погибнет и даже в теплое время года рептилия рискует не найти себе пищу и укрытие. За помощью можно обратиться к специалистам из центров по передержке животных.
Ранее RostovGazeta писала о том, как в Ростовской области гадов продают по цене машин.