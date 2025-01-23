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Posted 23 января, 06:50

Published 23 января, 06:50

Modified 23 января, 06:52

Updated 23 января, 06:52

Сссложный выбор: ростовские ветеринары бьют тревогу из-за погибающих в январе змей

Ветеринар Ситников рассказал о массовой гибели змей в Ростове от переохлаждения

23 января 2025, 06:50
Фото: Unsplash. Сссложный выбор: ростовские ветеринары бьют тревогу из-за погибающих в январе змей
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Эксклюзив
Ни один год в Ростове не обходится без живых «символов года» в качестве подарка, в этот раз жертвами праздника стали змеи, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ветеринар одной из ростовских ветклиник Евгений Ситников.

Ветеринар Евгений Ситников рассказывает, что ежегодно после новогодних праздников ветеринарные клиники сталкиваются с обращениями ростовчан, которые не знают, что делать с подаренными животными.

«Иной раз к нам на осмотр после нового года приводят свиней, коз. Люди просто не знают, как такие подарки содержать. В этом году буквально все заполонили змеи. Они чаще всего поступают с переохлаждением. Дарители не осознают, что змеям нужны особые условия содержания, обогреваемые террариумы, специальные рационы. У тех, кому такой подарок преподносят в качестве „сюрприза“, конечно, ничего подходящего не оказывается. А страдают в итоге змеи», — замечает ветеринар.

Житель Ростова Илья Сухой, которому на Новый год подарили маисового полоза, поделился своей историей с RostovGazeta:

«На Новый год друзья в обычном пластиковом контейнере подарили мне змею. Я ими никогда не увлекался и о таком подарке не просил. Змея вела себя вяло, мне пришлось на праздниках искать работающие ветклиники, выяснять что с ней. Лечение змей, к слову, подороже, чем кошек. В итоге пришлось искать змее нового хозяина, который сможет ей оборудовать террариум, чтобы она не погибла. Отдал бесплатно, чтобы у меня она не задерживалась».
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«Оставлять змей без террариума категорически нельзя»
«Оставлять змей без террариума категорически нельзя». Фото: Unsplash

Ветеринар рекомендует обладателям нежеланных змей не оставлять животное у себя, если нет возможности обеспечить рептилии подходящие условия для проживания.

«Оставлять змей без террариума категорически нельзя: они могут травмироваться, погибнуть от переохлаждения или сбежать. Соседи будут рады не больше вашего такому сюрпризу», — замечает эксперт.

Категорически нельзя выбрасывать животное на улицу: зимой змея погибнет и даже в теплое время года рептилия рискует не найти себе пищу и укрытие. За помощью можно обратиться к специалистам из центров по передержке животных.

Ранее RostovGazeta писала о том, как в Ростовской области гадов продают по цене машин.

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