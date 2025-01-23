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Posted 23 января, 14:30

Published 23 января, 14:30

Modified 23 января, 14:32

Updated 23 января, 14:32

Симков провел рейд по ростовским автобусам после жалоб главы Минтранса

Власти Ростова устроили рейд по автобусам после критики главы Минтранса

23 января 2025, 14:30
Фото: rostov-gorod.ru. Симков провел рейд по ростовским автобусам после жалоб главы Минтранса
Замглавы горадминистрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков проехался на общественном транспорте и проверил его работу. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

22 января Симков провел рейд по проверке работы ростовского общественного транспорта, который проходит через Суворовский, Темерник, Северный и Сельмаш.

Уточняется, что внимание уделили соблюдению температурного режима, а также техническому и санитарному состоянию салонов. В итоге было выявлено 13 нарушений, за которые перевозчикам назначат штрафы.

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Напомним, ранее глава регионального Минтранса Алена Беликова проехалась на ростовской маршрутке и осталась недовольна. В своем телеграм-канале она указала, что связалась с горадминистрацией по поводу ситуации с общественным транспортом.

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