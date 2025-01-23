Власти Ростова устроили рейд по автобусам после критики главы Минтранса

Posted 23 января, 14:30
Published 23 января, 14:30
Modified 23 января, 14:32
Updated 23 января, 14:32
22 января Симков провел рейд по проверке работы ростовского общественного транспорта, который проходит через Суворовский, Темерник, Северный и Сельмаш.
Уточняется, что внимание уделили соблюдению температурного режима, а также техническому и санитарному состоянию салонов. В итоге было выявлено 13 нарушений, за которые перевозчикам назначат штрафы.
Напомним, ранее глава регионального Минтранса Алена Беликова проехалась на ростовской маршрутке и осталась недовольна. В своем телеграм-канале она указала, что связалась с горадминистрацией по поводу ситуации с общественным транспортом.