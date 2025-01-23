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Posted 23 января, 12:26

Published 23 января, 12:26

Modified 23 января, 12:28

Updated 23 января, 12:28

Водителей предупредили об опасной непогоде на трассе М-4 в Ростовской области

Водителей предупредили об опасной непогоде на трассе М-4 в Ростовской области

23 января 2025, 12:26
Фото: 56.mchs.gov.ru. Водителей предупредили об опасной непогоде на трассе М-4 в Ростовской области
На участке автодороги М-4 «Дон», пролегающем через территорию Ростовской области, ожидается ухудшение погодных условий. Движение может затруднить снег, информирует «Автодор» в телеграм-канале.

Согласно информации компании, непогода начнется в пятницу днем, 23 января, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Местами температура упадет до 0 градусов Цельсия и ниже, кроме того, выпадет мокрый снег. В связи с чем движение по проезжей части может стать небезопасным. Осадки продлятся до конца суток.

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Водителям рекомендуется не превышать скорость и избегать резких маневров. В такую погоду даже самый опытный автомобилист может потерять управление над транспортным средством.

Ранее стало известно, что более 92 миллионов рублей потратят на ремонт дорог в Ростове-на-Дону в 2025 году.

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