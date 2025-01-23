Водителей предупредили об опасной непогоде на трассе М-4 в Ростовской области

Posted 23 января, 12:26
Published 23 января, 12:26
Modified 23 января, 12:28
Updated 23 января, 12:28
Согласно информации компании, непогода начнется в пятницу днем, 23 января, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Местами температура упадет до 0 градусов Цельсия и ниже, кроме того, выпадет мокрый снег. В связи с чем движение по проезжей части может стать небезопасным. Осадки продлятся до конца суток.
Водителям рекомендуется не превышать скорость и избегать резких маневров. В такую погоду даже самый опытный автомобилист может потерять управление над транспортным средством.
Ранее стало известно, что более 92 миллионов рублей потратят на ремонт дорог в Ростове-на-Дону в 2025 году.