Водителей предупредили об опасной непогоде на трассе М-4 в Ростовской области

Согласно информации компании, непогода начнется в пятницу днем, 23 января, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Местами температура упадет до 0 градусов Цельсия и ниже, кроме того, выпадет мокрый снег. В связи с чем движение по проезжей части может стать небезопасным. Осадки продлятся до конца суток.