ВТБ представил финансовый гороскоп по итогам прошлого года

Денежные переводы На 20% чаще и больше всех переводят деньги по России Раки, наименьшее количество и объем переводов у Стрельцов и Козерогов. При этом средний размер операции у мужчин на 46% больше, чем у женщин (9,5 тысяч и 6,5 тысяч рублей соответственно).