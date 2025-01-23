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Posted 23 января, 11:55

Published 23 января, 11:55

Modified 23 января, 11:57

Updated 23 января, 11:57

ВТБ выяснил самые частые вопросы предпринимателей к юристам в 2024 году

ВТБ выяснил самые частые вопросы предпринимателей к юристам в 2024 году

23 января 2025, 11:55
Фото: freepik.
В 2024 году средний и малый бизнес на 40% увеличил спрос на юридические консультации. Об этом говорит статистика бизнес-сервиса ВТБ по дистанционному юридическому сопровождению «Юрист24». Анализ обращений показал, что чаще всего вопросы у предпринимателей вызывают ответственность и контроль ведения

«Предприниматели все более ответственно подходят к правовым вопросам ведения своего бизнеса. В прошлом году спрос на сервис юридической поддержки среди клиентов среднего и малого бизнеса в ВТБ увеличился более чем на 40%. Специалисты предоставили клиентам порядка 135 тысяч консультаций по всем отраслям права. На рост обращений также влияет принятие новых законов, следование которым требует профессиональной помощи и экспертизы», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Вопросам ответственности и контроля предпринимательской деятельности были посвящены 16% запросов. Как правило, клиентов волновали условия привлечения ИП к административной ответственности за действия сотрудников и полномочия государственных органов во взаимодействии с бизнесом.

На вопросы налогообложения пришлось 13% от общего числа консультаций. Специалисты помогали клиентам разобраться в отличиях упрощенной и патентной систем налогообложения, порядке ведения отчетности, основаниях для уменьшения налоговой базы и других вопросах. На третьем месте — проверка контрагентов и составление договоров, а также разрешение споров с партнерами. Этим темам было посвящено более 10% консультаций. На трудовые отношения пришлось еще 9% обращений. Среди наиболее распространенных запросов — составление трудовых контрактов с наемными работниками, в том числе проработка условий о сохранении коммерческой тайны, или об ответственности в случаях производственных травм.

Фото: freepik

«В практике наших партнеров по сервису немало случаев, когда в споре с поставщиками клиентам банка удавалось избежать или серьезно уменьшить суммы штрафов по контрактам, оспорить начисления налоговой или вернуть заблокированный аккаунт на маркетплейсе. Юристы спасают бизнесу миллионы рублей, работая на опережение. Доступ к сервису дистанционной круглосуточной юридической поддержки включен во все пакеты услуг ВТБ, поэтому обходится значительно дешевле штатного специалиста», — говорит Спартак Солонин.

По теме господдержки бизнеса клиенты обращались к юристам в 6% случаев. Их интересовали условия госпрограмм и социальных контрактов с правом получения субсидии на запуск бизнеса. Среди других популярных тем обращений к юристам в 2024 году — закрытие ИП и совмещение статуса ИП и самозанятого, получение цифровой подписи, порядок уплаты фиксированных взносов за себя и сотрудников, подача уведомления в налоговую при продаже товара на платформе агрегатора за пределы РФ.

Специалисты сервиса помогают клиентам и с вопросами регионального уровня. Например, в Краснодарском крае предприниматели часто обращались к ним за консультациями по различным аспектам землепользования или административным нормам по соблюдению тишины в зоне курортного отдыха. В Санкт-Петербурге многим была нужна юридическая экспертиза, связанная с работой офиса в многоквартирных домах.

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