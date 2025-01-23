ВТБ выяснил самые частые вопросы предпринимателей к юристам в 2024 году

На вопросы налогообложения пришлось 13% от общего числа консультаций. Специалисты помогали клиентам разобраться в отличиях упрощенной и патентной систем налогообложения, порядке ведения отчетности, основаниях для уменьшения налоговой базы и других вопросах. На третьем месте — проверка контрагентов и составление договоров, а также разрешение споров с партнерами. Этим темам было посвящено более 10% консультаций. На трудовые отношения пришлось еще 9% обращений. Среди наиболее распространенных запросов — составление трудовых контрактов с наемными работниками, в том числе проработка условий о сохранении коммерческой тайны, или об ответственности в случаях производственных травм.